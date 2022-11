Bloco quer reconverter a indústria (e criar um Ministério da Ação Climática)

Portugal precisa de reconverter a sua indústria. Virar-se para a ferrovia, para a mobilidade ligeira, para áreas que não penalizem o ambiente nem contribuam para as alterações climáticas. Esta é uma das metas inscritas na primeira metade do programa eleitoral do Bloco de Esquerda, que este domingo, 7 de julho, foi apresentado em Lisboa.

“Queremos uma lei do clima que tenha os objetivos do programa para a emergência climática e neutralidade carbónica, e que tenha as obrigações de cortar as emissões. Precisamos de um Ministério da Ação Climática que coordene estas ações várias na indústria, no território, na habitação, na energia”, declarou Catarina Martins na apresentação pública, citada pela agência Lusa.

Em causa está a parte do “programa para a emergência climática e para a justiça na economia”, como resumiu Mariana Mortágua em entrevista à SIC Notícias.

A deputada bloquista, cabeça-de-lista por Lisboa para as eleições legislativas de 6 de outubro, discorda da ideia de que o abraço ao tema das alterações climáticas tenha sido dado devido à surpresa eleitoral do PAN nas europeias.

Há “sinais dos tempos”, houve “greves climáticas” de estudantes e, defende Mortágua, o Bloco tem-se preocupado sobre o tema. Simplesmente, ouviram agora os novos apelos e a sua urgência. "Há partidos que ouviram".

Baixar IVA na energia e gás e salário mínimo nos 650 euros

E como é que o país pode preparar-se? Com investimento público, a “enorme desilusão” dos últimos anos. “Queremos ir mais longe no combate à austeridade e na transformação estrutural do país”. O investimento público deve representar 5% do produto interno bruto, “a média de antes da crise”, defende Mortágua. É ele que vai permitir, por exemplo, a tal reconversão industrial que o Bloco defende para o país.

O proposto Ministério da Ação Climática serviria para coordenar todas as áreas para conseguir fazê-lo: Energia, Transportes, Agricultura, Floresta e Mar são aquelas que precisam de políticas dirigidas para “preparar o país para o futuro”.

Há mais. O Bloco quer baixar o IVA na eletricidade e no gás para 6%. Aqui, está em linha com o PSD. Catarina Martins, na sua apresentação, considerou que o partido liderado por Rui Rio chegou tarde, já que antes tinha rejeitado uma proposta bloquista sobre o tema.

O aumento do salário mínimo para 650 euros em janeiro de 2020 é outra das promessas, sendo que também há medidas que visam a colocação de mais casas vindas da reabilitação urbana para arrendamento acessível. E o fim do plástico de apenas uma utilização.

Na SIC Notícias, a deputada Mariana Mortágua também defendeu que “os impostos sobre bens de luxo devem ser aumentados”.

Bloco quer crescer

Todas as medidas para quê? Mariana Mortágua não se alongou muito em respostas sobre cenários pós-eleitorais, nomeadamente em relação a acordos com outros partidos - o Bloco fez parte do acordo que ficou conhecido como 'geringonça', em que houve acordos de partidos com o PS.

O Bloco de Esquerda quer, segundo a deputada, “ver o trabalho reconhecido”, e também “um reforço da sua participação no Parlamento”.

Em 2015, o partido liderado por Catarina Martins tornou-se na terceira força política com 10,2% dos votos, conseguindo eleger 19 deputados.