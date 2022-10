Rio prepara-se para Conselho Nacional hostil

“Sabemos que para aprovarmos as listas de deputados precisamos de 76 conselheiros. Metade mais um. Não somos ingénuos”. A garantia é de um membro da direção do PSD e ajuda a resumir o estado de espírito do núcleo duro de Rui Rio: ciente da “rutura” que provocou com a escolha dos cabeças lista, da revolta palpável do aparelho partidário e, sobretudo, dos efeitos que terá a anunciada limpeza de balneário, o estado-maior social-democrata admite que precisa de garantir o equilíbrio interno na escolha dos restantes candidatos, sob o risco de não conseguir aprovar as listas em Conselho Nacional. Um eventual chumbo (cenário que vai sendo alimentado à surdina) seria um desastre para o líder do PSD.

“Não tinha alternativa senão demitir-se imediatamente”, antecipa um dos seus adversários internos, preferindo o anonimato.