Comissão Europeia: sem Espanha no caminho, Costa espera ter fundos europeus

Apesar do revés que significou para António Costa o arranjo final da distribuição dos cargos de topo da arquitetura europeia, o Governo acredita que Portugal saiu da cimeira desta semana em boas condições para discutir a distribuição de pelouros na futura Comissão Europeia (CE). E tem bem definida a pasta que gostaria de reivindicar em primeiro lugar: a Política Regional, que controla os Fundos Estruturais. Outra pasta vista com interesse é a da Agricultura e Desenvolvimento Rural. As Pescas e Assuntos Marítimos, que atualmente estão juntas com o Ambiente, também seriam áreas vistas com interesse.

