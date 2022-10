Chefe dos espiões quer posto em Bruxelas

O diretor do Serviço de Informações Estratégicas e de Defesa (SIED) pode estar a caminho de Bruxelas para ocupar um importante cargo nas secretas europeias. Ainda a aguardar a nomeação formal, Casimiro Morgado candidatou-se, fez provas, e contou com o apoio do Governo português. Ao que o Expresso apurou, na mira está um lugar de diretor no INTCEN (EU Intelligence and Situation Centre), os serviços de inteligência, informações e análise de crise a nível europeu.

Formalmente, este departamento funcionará no âmbito dos Serviços Europeus de Ação Externa, que será tutelado pelo espanhol Josep Borrell, escolhido para alto-representante para as Relações Externas da União Europeia no âmbito das recentes negociações e distribuição de cargos pós eleições europeias de maio.

A partilha e troca de informações entre os serviços dos vários países é uma crescente prioridade no seio da União e funcionará sob a alçada de Borrell, o ministro dos Assuntos Exteriores (Negócios Estrangeiros) de Espanha, que Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, conseguiu colocar no cargo europeu. Desde 2015, o lugar de diretor das secretas europeias na vertente das relações externas foi ocupado por um alemão.

A candidatura de Casimiro Morgado ao mais elevado cargo ocupado por um português nas secretas europeias conta com o apoio do Governo de António Costa e foi acompanhada a partir de Lisboa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ainda a guardar confirmação formal de aceitação no cargo, nem o gabinete do ministro Augusto Santos Silva nem o gabinete de Casimiro Morgado quiseram prestar declarações ao Expresso sobre o assunto.

Sucessor de Silva Carvalho

José Casimiro Morgado está à frente do SIED há mais de dez anos. Foi nomeado em 2010, na sequência da demissão de Jorge Silva Carvalho, que saiu alegando insatisfação com os cortes orçamentais no organismo.

Na altura, Júlio Pereira, secretário-geral do Serviço de Informações da República Portuguesa (SIRP), emitiu um comunicado a garantir que estavam a ser tomadas medidas para que o SIED continuasse, “a manutenção das suas capacidades, no novo contexto de contenção orçamental em que o país vive, situação que é comum a todos os organismos”. Em 2016, Jorge Silva Carvalho foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelos crimes de violação de segredo de Estado, acesso ilegítimo a dados pessoais, abuso de poder e devassa da vida privada por meio informático.

Casimiro Morgado é licenciado em Direito e foi chefe do gabinete de Júlio Pereira, secretário-geral dos Serviços de Informações da República.