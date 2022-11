António Costa pronto para novo acordo escrito com a esquerda

A três meses das eleições, António Costa acha muito improvável que o PS consiga chegar à maioria absoluta e, em cenário de maioria relativa, o seu plano passa por voltar a fazer acordos à esquerda. Pragmático como é, a esta distância Costa não fecha portas nenhumas e é sabido que a hipótese de um entendimento com o PAN é bem vista em vários sectores do PS, caso a esquerda dificulte as negociações —, mas já assinalou a preferência por voltar a conversar com o PCP e o BE e sabe que os eleitores do PS e da esquerda estão satisfeitos com este arranjo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)