Rui Rio: “O regime está profundamente desgastado e incapaz de responder às exigências da sociedade”

Quarenta-e-cinco-perguntas, mais de uma hora e meia de conversa, muitas questões absolutamente desarmantes (“qual é seu o prato favorito?”; ou “qual foi a última fotografia que tirou com o seu telemóvel?”, ou ainda “qual foi o dia mais feliz da sua vida?”). Rui Rio participou esta terça-feira à noite numa iniciativa organizada pela JSD e o tom mais informal dominou grande parte das intervenções do líder social-democrata. Mas houve tempo para falar de política e Rio não perdeu a oportunidade de recuperar algumas das suas bandeiras políticas. Desde logo, a reforma do regime e, por arrasto, da Justiça.

“O regime está profundamente desgastado e não está capaz de responder às exigências da sociedade. Cansou”, começou por dizer Rio, antes de definir como “absolutamente imperativo” a reforma da Justiça, introduzindo “mais transparência, mais eficácia e maior escrutínio democrático”.

Nesse capítulo, Rio voltou a defender a proposta do PSD - entretanto chumbada no Parlamento - que visava alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), o órgão de disciplina e de avaliação dos procuradores. Mesmo assumindo que o tema não era “popular”, o social-democrata insistiu que “não pode ser uma corporação, fechada, a fiscalizar-se a si mesma”.

O líder social-democrata recuperou, aliás, outra medida que causou muita controvérsia: a ideia de que os votos brancos devem contar na hora de distribuir os deputados. Segundo Rio, o próprio terá sido mal interpretado quando falou em cadeiras vazias, “como se fosse um tonto” a falar sobre um assunto sobre o qual, garante, já muito refletiu. Sem adiantar uma fórmula concreta, o presidente do PSD adiantou uma hipótese: que o número de votos em branco fosse determinante para calcular o número de mandatos parlamentares, que poderia então variar entre os 200 ou os 230 atuais, como forma de dar expressão concreta a quem, conscientemente, vai votar e opta por não escolher qualquer partido. “É uma solução fantástica? Eu não estou à procura de soluções fantásticas. Estou a dar ideias”, assumiu.

Outra ideia que promete fazer correr muita tinta: quando desafiado a pronunciar-se sobre se o PSD devia introduzir a figura das eleições primárias no partido, à semelhança do que fizeram António Costa e António José Seguro, Rio deixou a porta entreaberta. “Primárias permanentemente, não. Agora, de xis em xis anos devemos abrir o partido. Fazer respirar. A próxima [eleição interna] ou as duas próximas podiam ser”, sugeriu o líder do PSD. Resta saber se o concretiza. E quando.

Críticas ao Governo houve poucas, até porque o evento era mais virado para dentro e para o lado mais pessoal do presidente do partido. Mas Rio não deixou de se lançar ao ataque. “A área em que o Governo mais tem falhado são os serviços públicos". “Não me lembro de ver uma degradação tão acentuada nos serviços públicos”, disse o social-democrata, elencando os problemas registados no “no Serviço Nacional de Saúde, nos transportes, nos seis meses de espera para o cartão do cidadão ou na parte administrativa da Segurança Social", com pessoas que esperam mais de um ano para receberem a [primeira] reforma”.

Problemas que, insistiu, surgem de mão dada com uma "ausência sustentada de crescimento económico”, incapaz de criar “melhores empregos e melhores salários”. Faltaram medidas concretas, ainda que Rio tenha levantado ligeiramente o véu em relação ao que vai propor em matéria de impostos cobrados às empresas: “Concordo com a redução do IRC para taxas que o tornem competitivo e capaz de captar investimento”. Na sexta-feira, o PSD apresentará as principais propostas do partido em matéria fiscal e esperam-se mais novidades.

Sá Carneiro, Freitas, Suzi Quatro e as férias

Num plano mais pessoal, quando desafiado a escolher o líder do PSD que mais o marcou, Rio não hesitou em confessar uma "admiração imensa" por Francisco Sá Carneiro, ainda que tenha reconhecido "o inegável trabalho desenvolvido no país" por Cavaco Silva.

O dia mais feliz? Certamente o dia em que nasceu a sua única filha, agora com 18 anos. Certo? Não, segundo Rui Rio, não foi. “Foi o dia em que acabei o curso, quando saiu a minha última nota. Não foi o dia em que a filha nasceu, que seria a resposta óbvia, porque o dia do nascimento de um filho é um misto de emoções: muita felicidade e muitas dúvidas. 'Será que ela vai conseguir ser feliz?' São mixed feelings”, justificou.

E o apoio declarado a Mário Soares nas presidenciais de 1986? “Apoiei o dr. Mário Soares nas duas voltas. Aí, não era exatamente a favor de Mário Soares nem contra Freitas do Amaral. A sociedade portuguesa vivia uma clivagem muito grande entre esquerda e direita. Naquela altura, preferia francamente o lado da esquerda moderada do que da direita moderada.”

Entre uma ou outra revelação mais pessoal, como o facto de a sua música favorita ser da Suzi Quatro, de alimentar o sonho de “ganhar o euromilhões”, de “ter tido três ou quatro namoradas a sério” na vida, Rio não esqueceu as críticas sobre a sua alegada tendência para desaparecer por largos períodos de tempo e deixou um desejo para as férias deste ano: “Espero que me deixem em paz”.