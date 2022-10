PSD altera propostas sobre estatuto do Ministério Público

O primeiro round da batalha no Parlamento foi ganho pelos magistrados do Ministério Público (MP). Agora, e à luz do chumbo das medidas de PSD e PS para mexer na composição do Conselho Superior — descritas pelo sindicato como uma tentativa de controlo político do poder judicial —, os sociais-democratas estão a reavaliar as suas propostas. Assim, depois da greve dos magistrados, ameaças de demissões e até um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa a apoiar a procuradora-geral da República, a reforma do estatuto destes magistrados pode ficar esvaziada nos pontos mais quentes: ou fica (quase) tudo como está ou como consta nas versões menos contestadas que o Governo propôs.

O ponto principal da discussão, que abriu uma guerra entre os partidos do bloco central e os magistrados do MP, tinha a ver com a composição do Conselho Superior daquele organismo, em que PS e PSD queriam mexer (no último caso, para que os magistrados deixassem de ter maioria naquele órgão). Sem sucesso: com as votações cruzadas, nenhuma das propostas acabou por passar. Não era o único ponto controverso, mas isto significa que, perante o fracasso da sua visão para a composição do órgão que é responsável por nomear e disciplinar os cargos do MP, o PSD vai querer alterar as suas propostas relativas a pontos ainda por votar — e que podem mudar todo este xadrez.