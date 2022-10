Marcelo. Uma semana como líder da oposição

Há menos selfies, a agenda pública de Marcelo Rebelo de Sousa acalmou, mas a voz do Presidente engrossou nestes dias em que o Governo volta a estar na luta por uma maioria absoluta. Em cinco temas — crise de obstetras, bónus aos pais funcionários públicos, êxitos orçamentais de Centeno, truques na execução do Orçamento de Estado e ameaças à autonomia do Ministério Público (MP) — Marcelo ou substituiu ou antecipou-se à oposição. Com Assunção Cristas focada no lançamento da sua autobiografia intimista e Rui Rio entre o ausente e o cordato, o Presidente da República (PR) tomou conta da ocorrência e desfez uma reforma à bloco central que ameaçava abrir uma crise entre poder político e poder judicial.

O PR já tinha sinalizado reservas sobre a proposta do PS para retirar peso aos magistrados no Conselho Superior do Ministério Público e nos meios políticos e judiciais não havia grandes dúvidas sobre a sua posição. A altíssima tensão dos últimos dias em torno do tema corrupção levou-o, no entanto, a sentir necessidade de deixar claro perante o país de que lado é que está nesta matéria. E não era caso para menos. Um relatório do Conselho da Europa deu má nota a Portugal no combate à corrupção. O ex-Presidente Ramalho Eanes veio proclamar “uma epidemia de corrupção” no país. Os magistrados do MP preparavam-se para entrar em greve contra a perda de autonomia. A procuradora-geral da República ameaçara demitir-se. A ex-PGR, Joana Marques Vidal, ia falar sobre o tema e não seria mansa (acabou a dizer que queriam uma PGR “rainha de Inglaterra”). E sabe-se que o juiz da Operação Marquês questiona a consistência de prova apresentada pelo MP. Tudo a adensar dúvidas sobre o combate à corrupção e Marcelo — que teve na não recondução de Joana Marques Vidal um dos momentos mais confusos e polémicos do seu mandato —, percebeu que não podia ficar calado.