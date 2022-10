PS apresenta listas com homem e mulher nos dois primeiros lugares

Um homem e uma mulher - ou uma mulher e um homem - nos dois primeiros lugares das listas para as legislativas: esta é a recomendação feita pela direção do PS para a elaboração das listas distritais para a Assembleia da República. Não é uma regra obrigatória, pois pode ser difícil de cumprir nos círculos mais pequenos, mas a direção socialista acredita que será seguida na esmagadora maioria dos distritos.

Obrigatória será a norma legal de pelo menos 40% de representação para qualquer dos géneros - regra que os socialistas esperam que seja amplamente cumprida. Em Lisboa, por exemplo, já se sabe que a lista será paritária e, na generalidade dos círculos, a secretária-geral-adjunta Ana Catarina Mendes garante que as listas serão “tendencialmente paritárias”, para garantir uma maior representação de mulheres.

Os critérios propostos por António Costa - que foram aprovados com 14 votos conta num universo de cerca de 250 - prevêem também a inclusão de candidatos “representativos da diversidade da sociedade portuguesa, designadamente nos planos profissional e geracional”, bem como pela inclusão de independentes.

Compete ao secretário-geral a indicação de todos os cabeças de lista, e ainda “30% do número total de deputados eleitos na última eleição”. Ou seja, só António Costa escolherá 26 deputados socialistas.

As listas socialistas serão aprovadas a 23 de julho, e os cabeças de lista serão apresentados publicamente numa cerimónia marcada para 27 de julho. Antes disso haverá a conclusão do processo de elaboração do programa eleitoral, que será apresentado em convenção marcada para 20 de julho.