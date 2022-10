CDS quer modernizar formação profissional (e proibir cativações)

Apresentar soluções para uma formação profissional que está “ultrapassada”, desajustada das necessidades das empresas e dos trabalhadores. É este o objetivo da quarta medida que o CDS apresenta agora para o seu programa eleitoral, e que se foca em dar relevância, e modernizar, a formação dos trabalhadores.

Dentro do pacote de medidas inclui-se a criação da “Via Digital”, uma modalidade de formação profissional específica para ajudar à transição dos trabalhadores para a era da economia digital, mas também a criação de um ranking de empregabilidade - a esta lista estará associado o financiamento que os vários modelos de formação deverão obter - ou a aposta nos centros de formação protocolares.

A ideia, explica ao Expresso Adolfo Mesquita Nunes, coordenador do programa do CDS às legislativas de outubro, passa por acabar com uma formação profissional que está atualmente “manifestamente desajustada da procura por parte das indústrias exportadoras”, para “rapidamente se ajustar a oferta à procura”. Tanto no que toca à modernização dessa atividade como ao alargamento da liberdade de escolha para cada trabalhador poder optar pela formação que acha que mais o ajudará no futuro, assim como pela prioridade dada às competências profissionais e para o emprego em detrimento das mais focadas nas qualificações académicas.

Das propostas do CDS faz ainda parte um ponto em que já tem vindo a insistir, sobretudo em contraponto com as decisões do ministério das Finanças de Mário Centeno: proibir as cativações nesta área. Os centristas querem ainda que o processo de recrutamento dos formadores seja mais exigente, conseguindo assim professores “mais atualizados”, sobretudo na área das tecnologias.

Depois de duas propostas na área da Saúde (incluindo os seguros de Saúde) e de outra para evitar os “abusos” da Autoridade Tributária, os centristas apostam assim na área da formação, prometendo vir a apresentar medidas específicas para o ensino profissional. Tudo dentro da estratégia que a direção definiu logo após as legislativas: um discurso mais positivo, com propostas concretas, e menos agressivo na oposição. Meta: deixar as propostas do partido bem definidas para rebater as acusações de desorientação e poupar a imagem da líder, rumo a outubro.