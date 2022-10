Magistrados ganharam. Propostas do PSD e PS para mexer no Conselho Superior do MP chumbadas

Round one: magistrados 1 - PSD e PS zero. Depois de muito debate público, farpas entre os procuradores do Ministério Público e os políticos do bloco central, ameaças de demissões, greves e até um significativo gesto de apoio do presidente da República, os magistrados ganharam a primeira batalha. Na tarde desta quarta-feira, em comissão parlamentar, foram chumbadas na especialidade todas as propostas que mexiam na composição do Conselho Superior do Ministério Público, cumprindo os desejos da classe - e do Presidente da República que ainda ontem fez avisos sobre o assunto.

Eram vários os pontos polémicos nas propostas de PSD e PS - e vários os que levaram os profissionais do setor a uma greve de três dias, iniciada esta quarta-feira. A votação começou logo por um dos principais temas - o mais controverso -, o da composição do Conselho Superior do Ministério Público, órgão que nomeia, coloca e faz a gestão disciplinar dos quadros do Ministério Público. Neste ponto, ninguém conseguiu maioria para aprovar as suas propostas, que vinham sendo descritas pelo sindicato dos magistrados do Ministério Público como uma tentativa do poder político de controlar o poder judicial.

Do lado do PSD, a proposta passava por acabar com a maioria de magistrados naquele órgão (neste momento, composto por 10 membros do Ministério Público e sete indicados pelo poder político). Porquê? Porque “um sistema de autogoverno, um sistema que se controle a si próprio, não é um bom sistema”, argumentou o social-democrata Carlos Peixoto. Isto, insistiu, não é “nenhum cisma contra o Ministério Público” - Rui Rio, que tem sido acusado de querer controlar o poder judicial, é apenas “o líder que fala com maior desassombro, sem medo” sobre o assunto, garantiu.

No PS, a ideia não passava por diminuir a representação dos magistrados e foi isso mesmo que o socialista Jorge Lacão fez questão de enfatizar, para sacudir as mesmas acusações vindas do sindicato dos magistrados e dizer que do lado do PS há “respeito pela autonomia do Ministério Público”. Mas havia mexidas na composição: os socialistas queriam diminuir o número de membros eleitos pelos pares do mesmo setor. Sem sucesso: quem venceu foi mesmo o Governo, que estava em sintonia com os magistrados e que não quis mexer na composição daquele órgão. PS e PSD ficaram sozinhos na aprovação das próprias propostas.

O comunicado "arrepiante" que irritou PSD e PS

Mas a discussão foi verdadeiramente acesa antes de se chegar sequer à votação - e tudo começou por um comunicado lançado a meio da tarde pelo PCP. Os deputados começaram imediatamente a discutir o texto e tanto socialistas como sociais-democratas se concentraram em rebater as acusações dos comunistas.

Não eram poucas: no comunicado, o PCP considera mesmo que as propostas dos dois partidos “configuram um novo patamar de interferências e pressões sobre o poder judicial e os seus órgãos próprios, em desrespeito pelo princípio da separação de poderes”. Não passavam de uma forma de “impor por via legal o controlo político do Ministério Público”, escrevia o PCP, recusando-se a apoiar propostas que viessem “adensar um clima de alegado alastramento e de generalização da corrupção” e “abrir portas ao ataque sistemático contra as instituições”.

Nada disto caiu bem junto dos deputados de PSD e PS, que abriram a reunião exaltados e a apontar baterias ao PCP. “Arrepiante”, classificou Carlos Peixoto, rejeitando que “qualquer partido queira interferir em qualquer processo judicial em curso” e prometendo “levar a proposta até ao fim. “É um cliché, um chavão, querem abanar o papão”, desvalorizou. No PS, Lacão falou de um comunicado “pleno de injúria e calunioso”, “revelador de total ignorância” e com “elementos de má fé”.

Seguiu-se o chumbo das propostas de alteração do Conselho Superior do Ministério Público, mas as votações prosseguiram e prosseguirão esta quinta-feira, com outros temas quentes na agenda dos deputados: a equiparação - ou não - dos tectos salariais dos procuradores aos dos juízes ou as propostas sobre a autonomia financeira do Ministério Público.

O sindicato está atento a todas essas questões (sendo que as greves se prolongarão até sexta-feira). Marcelo também: esta terça-feira fez questão de fazer saber que telefonou à procuradora-geral da República, Lucília Gago (que ameaçou demitir-se se as alterações ao Conselho Superior fossem aprovadas - para lhe manifestar “um apoio incondicional e um incentivo” quanto à corrupção) e acrescentando, sem margem para dúvidas, que “é impossível separar essa prioridade institucional do respeito estrito da autonomia do Ministério Público”.