Marcelo transmite apoio à PGR na autonomia do Ministério Público e no combate à corrupção

Na véspera da greve dos magistrados do Ministério Público e da conferência "Como combater a corrupção sem autonomia? O novo Estatuto do Ministério Público" - onde participa a ex-PGR Joana Marques VIdal - Marcelo Rebelo de Sousa dá voz às preocupações dos procuradores: sem autonomia, não é possível combater a corrupção. O Presidente da República faz estas declarações quando este estatuto está em discussão no Parlamento e dá voz às preocupações destes magistrados.

O Presidente da República disse à Lusa, esta terça-feira, que, em conversa telefónica com Lucília Gago, reiterou o seu entendimento de que o combate à corrupção "é, de facto uma prioridade nacional" e defendeu que "é impossível separar essa prioridade institucional do respeito estrito da autonomia do Ministério Público" - que segundo o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) está a ser posto em causa pelas propostas do PS e do PSD que estão a ser debatidas no Parlamento.

"A Constituição consagra-o e importa em todas as circunstâncias ter presente o respeito da autonomia do Ministério Público, nomeadamente no seu estatuto legal. Incluindo o domínio do paralelismo que esse estatuto consagra já neste momento relativamente ao plano funcional, quer da magistratura, quer dos magistrados", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Nas razões que invoca para justificar a greve que começa esta quarta-feira, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) considera que o PS e o PSD, contra a Constituição, efetuaram propostas para alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, no sentido de diminuir a representação direta dos magistrados e aumentar o controlo político sobre o MP e a investigação criminal. O SMMP entende também que o PS não propõe uma verdadeira autonomia financeira do MP, abrindo a porta a um modelo que poderá causar "graves danos à investigação da criminalidade económico-financeira investigada pelo DCIAP".

Todo o apoio no combate à corrupção

O Presidente da República também disse que transmitiu à procuradora-geral da República, Lucília Gago, o seu apoio ao combate à corrupção como prioridade nacional e à autonomia do Ministério Público em todas as circunstâncias. O chefe de Estado foi ouvido pela agência Lusa sobre este tema a propósito da intervenção que o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes fez na segunda-feira, em que considerou que a corrupção é "uma epidemia que grassa pela sociedade", e do relatório do Grupo de Estados Contra a Corrupção (GRECO), que coloca Portugal como um dos países com maior atraso na implementação de medidas anticorrupção.

"Hoje mesmo tive a oportunidade de manifestar à senhora procuradora-geral da República um apoio incondicional e, mais do que isso, um incentivo, quanto ao combate à corrupção. E também lhe disse como via com apreço a crescente expressão desse combate visível nos últimos tempos por parte da atividade do Ministério Público, atividade essa visível ao longo dos últimos anos e que não tem parado de se manifestar", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Na segunda-feira, o antigo Presidente da República Ramalho Eanes considerou que a corrupção é "uma epidemia que grassa pela sociedade" e que é necessário rever o sistema eleitoral, numa sessão intitulada "Portugal - as crises e o futuro", na Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES), em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que essas são duas questões que o têm preocupado "há décadas", nomeadamente quando liderou o PSD, no final dos anos 90, "o sistema eleitoral para o qual a Constituição deu uma abertura em termos legais" e "o combate à corrupção, partindo da perspetiva que ele tratou, precisamente, que é a do relacionamento entre o poder económico e o poder político".