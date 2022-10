César diz que maiorias podem ser feitas “com todos os partidos”

Depois de ter avisado, durante a manhã, que “o Bloco não manda no país”, Carlos César elogiou, esta segunda-feira à noite, as maiorias de geometria variável com que o PS tenciona aprovar um conjunto de leis no final da legislatura. O Expresso noticiou, no sábado passado, que os socialistas contam sobretudo com o PSD para a aprovação de um conjunto de propostas que ainda estão na Assembleia da República - entre elas, a Lei de Bases da Saúde -, e esta noite o líder da bancada sublinhou, no jantar das jornadas parlamentares, que o importante são as políticas, e não quem as aprova.

“Para o PS o essencial são os princípios e o conteúdo das suas políticas. É verdade que para a maioria das matérias tivemos o gosto - e isso contribuiu muito para a estabilidade política nesta legislatura - de termos o acordo dos partidos à nossa esquerda. Mas no essencial, as questões, do ponto de vista do interesse dos portugueses, definem-se pelo seu conteúdo”, disse César, lembrando que o PSD está a caminho de viabilizar a nova legislação para o cadastro do território. (Note-se como a geringonça - que suportou o Governo durante quatro orçamentos - foi reduzida a um “gosto”...)

“É importante que tenhamos sempre o país e o conteúdo das propostas e das políticas em primeiro lugar. E isso pode ser feito com todos os partidos que concorrem para o interesse nacional”, concluiu o líder parlamentar e presidente do PS.

Contra “partidarite” e “interesses pré-eleitorais”

Se no PSD Rui Rio mostra abertura para acordos com o Governo em nome do “interesse nacional”, este PS em acelerado afastamento da geringonça também invoca o “interesse nacional” para justificar a procura de acordos com o PSD.

É o caso da Lei de Bases da Saúde, último conflito com o BE e mais recente motivo de “namoro” com o PSD.

César fez o balanço do trabalho já feito durante meses de negociação à esquerda e identificou as propostas de alteração já aprovadas de acordo com a sua proveniência: 25 do PCP, 12 do BE, 11 do PSD e 4 do CDS. Uma diversidade que, para o líder parlamentar da maioria, revela a preocupação de construir “uma lei durável, abrangente, que reflete um novo sentido de orientação para a saúde no nosso país”.

Uma nova orientação que César resumiu assim: “consagração do princípio de colaboração entre o público, o privado e o setor social”, com o “primado do Serviço Nacional de Saúde na prestação dos cuidados”.

“Leis como estas”, sublinhou César, “só não serão aprovadas se os partidos colocarem a partidarite e os seus interesses próprios e pré-eleitorais à frente do interesse nacional e da organização do sistema de saúde que privilegie as pessoas”.

Sufrágio sobre a confiança

Em contagem decrescente para as legislativas, César garante: “nós cumprimos”. E coloca a “recuperação da confiança” como o elemento essencial da governação.

“As próximas legislativas devem ser um sufrágio sobre a confiança”, afirmou o líder parlamentar. As últimas já foram: o slogan de António Costa nas legislativas de 2015 foi “tempo de confiança”. Essas, o PS não ganhou.