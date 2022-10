Via Verde judicial para a violência doméstica

Evitar que agressores fiquem com a guarda total dos filhos em caso de divórcio; e que os processos de violência doméstica terminem depois de estabelecida a guarda dos menores; ou que mulheres em casas de abrigo tenham as crianças em residência alternada. Este será o resultado de uma das principais propostas do PS para a área das desigualdades. No seu programa eleitoral, os socialistas propõem a criação de um processo judicial rápido e a ligação entre as situações de violência doméstica e a regulação do exercício das responsabilidades parentais. Isto é, tornar os julgamentos mais rápidos e fazer com que os tribunais penais, onde são julgados os crimes, deixem de estar de costas voltadas para os tribunais de família, onde ficam determinadas as guardas das crianças.

