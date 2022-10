Só PGR e vice ficam a ganhar mais do que Costa

“É quando se olha para onde o ilusionista quer que somos enganados.” A imagem é do procurador Rui Cardoso e reflete o estado de espírito dos magistrados do Ministério Público que, apesar da garantia da ministra da Justiça de que vão ter os mesmos aumentos salariais do que os juízes, mantêm os três dias de greve marcados para esta semana: “O paralelismo das carreiras judiciais é uma questão de princípio e, no nosso caso, os aumentos e o fim do teto salarial nem vão ter um grande efeito prático”, concorda António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do MP, que exemplifica: “O fim do teto salarial só vai beneficiar duas pessoas: “o procurador-geral da República, que pode até nem ser magistrado do MP; e o vice-PGR. São os únicos que, se a garantia dada pela ministra for mesmo cumprida, vão passar a ganhar mais do que o primeiro ministro”. Se o acordo conseguido com os juízes for aplicado aos procuradores, o subsídio de casa passa dos 775 para os 875 euros, é pago 14 vezes e terá desconto da Caixa Geral de Aposentações. Os aumentos do vencimento só se refletem nos recibos dos procuradores da República com mais de 15 anos de carreira que terão um aumento bruto de 341 euros (de 5778 para 6119); e no dos procuradores-gerais-adjuntos, que passarão dos atuais 6129 para os 6629. A PGR passará a ganhar 6629 euros a que se juntam despesas de representação e o subsídio.

“Problemas mais graves”

A ministra Francisca Van Dunem foi à reunião extraordinária do Conselho Superior do MP, marcada de propósito para discutir esta questão, e garantiu que os aumentos previstos para os juízes também vão abranger os magistrados do MP. “Mas não há qualquer proposta escrita e por isso a greve mantém-se”, insiste Ventinhas. Até porque, “há outros problemas, tão ou mais graves, nas propostas do PS e do PSD para a alteração dos estatutos do MP que estão, de facto, a passar despercebidas”, diz o sindicalista. Quais?

Tanto o PSD como o PS têm nas propostas que estão em discussão na Assembleia da República medidas de alteração de composição do Conselho Superior do Ministério Público. O PSD quer que passe a haver uma maioria de não magistrados entre os conselheiros; o PS pretende diminuir o número de eleitos diretamente pelos magistrados do MP. “Por parte do PSD o objetivo é óbvio: controlar o conselho e com isso a Justiça; o PS não vai tão longe, mas quer transformar os procuradores em altos funcionários e diminuir a representatividade no conselho”, acusa Ventinhas. Como assim? “No caso da Operação Marquês, por exemplo, foi o conselho a autorizar a comissão de serviço do procurador Rosário Teixeira e podia tê-la suspendido a qualquer momento. E é o conselho que permite que o magistrado José Ranito esteja há cinco anos em exclusivo com o caso BES”.

Para Rui Cardoso, que também já foi presidente do sindicato, o mais surpreendente é que “essas questões nem foram postas à ministra quando esteve na reunião do conselho. Foi uma oportunidade perdida para saber qual é a posição dela sobre isso”.

O primeiro dia de greve cumpre-se a 26 de maio. Na mesma data, as propostas do PS e do PSD vão ser discutidas no Parlamento.