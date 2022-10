Barrigas de aluguer na mão do PSD

É a terceira vez que o tema é votado no Parlamento, depois de um veto presidencial e de um chumbo do Tribunal Constitucional (TC), e a viabilidade da gestação de substituição, vulgarmente conhecida como barrigas de aluguer, volta a estar nas mãos dos deputados do PSD. Ao contrário das outras duas votações, desta vez ainda não está garantida a liberdade de voto.

Fonte da bancada parlamentar admite ao Expresso que há um grupo de deputados que defende que o partido deve mostrar uma posição clara contra uma lei chumbada pelo TC e impor a disciplina de voto. Esta posição apanhou de surpresa os deputados que se preparavam para votar a favor. E está a gerar um confronto entre os dois grupos de parlamentares.