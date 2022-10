Rio defendeu o aumento que Costa propõe hoje (e que Rio já não quer)

Em outubro Rui Rio defendeu que os quadros superiores da Administração Pública deviam ser mais bem pagos, para evitar que os serviços do Estado percam competitividade. Exatamente o que António Costa defendeu no sábado passado, em declarações ao Expresso, e reiterou no debate quinzenal, assumindo essa revalorização salarial como uma prioridade para a próxima legislatura. No entanto, em vez de sublinhar que o primeiro-ministro diz agora o mesmo que o líder da oposição defendeu há oito meses, Rio, quando confrontado com as palavras de Costa, optou por demarcar-se, defendendo que “o aumento dos salários na função pública não deve depender de um programa eleitoral, deve depender do crescimento económico”.

Ao Expresso, no sábado passado, António Costa destacou como primeiras bandeiras eleitorais do PS um conjunto de medidas para a função pública, nomeadamente voltar a fazer a “atualização anual dos vencimentos” dos funcionários públicos, e “rever significativamente os níveis remuneratórios dos seus técnicos superiores”. Poucos dias depois, Rio distanciou-se do primeiro-ministro, a quem acusou de “eleitoralismo”. “Os funcionários públicos terão aumentos se Portugal crescer, produzir mais riqueza e estiver capaz de pagar melhores salários a todos os portugueses (...) Aí sim, obviamente vamos pagar melhores salários a todos (...) Não concordo com uma promessa assim, porque os salários devem subir para todos, para o privado e para o público, e isso está dependente da riqueza do país.”

Em outubro de 2018, o foco de Rui Rio era outro. “Estou há muitos anos preocupado com os quadros superiores da função pública, que são muito mal pagos”, disse então o líder do PSD, frisando que “a função pública tem de ter quadros de qualidade”. Nessa altura, a prioridade de Costa também não era a mesma que é hoje. Estava em discussão o Orçamento do Estado para 2019, e Costa tinha fixado em 50 milhões de euros o valor para aumento de salários na função pública; a questão era saber como seria distribuído esse valor — se aumentando o mesmo a todos os funcionários públicos, ou se dando mais apenas aos que estão na base da pirâmide, e por isso têm salários mais baixos.

Perante a escolha, Rio apontou uma terceira alternativa. “Compreendo que é simpático dar aumentos a quem tem menos e menos aumentos a quem tem mais, mas a verdade é que a função pública está a perder competitividade” — a sua preocupação era como garantir que nos patamares mais qualificados a Administração Pública conseguiria reter quadros. O Expresso questionou o gabinete de Rui Rio sobre esta mudança de discurso, e sobre a necessidade de tornar aliciantes os salários dos funcionários públicos mais qualificados — mas não obteve resposta do líder do PSD.

Esta não foi a única dissonância no discurso de Rui Rio esta semana. Por exemplo, relativamente a casos judiciais. Rio ainda não se tinha pronunciado sobre o facto de Álvaro Amaro, membro da Comissão Permanente do PSD, ter sido constituído arguido por suspeitas de corrupção e tráfico de influências no processo Rota Final — evitou o assunto até segunda-feira, quando sublinhou a defesa da presunção de inocência e dos direitos dos arguidos. “Temos todos, relativamente a qualquer português, de respeitar o princípio da presunção de inocência e respeitando o princípio da presunção de inocência temos de aguardar não pelos julgamentos populares mas os julgamentos nos tribunais”. Mais: Rio contou que já falou com Amaro sobre as acusações e este lhe deu “a certeza absoluta de que não cometeu qualquer crime e, se calhar, nenhuma irregularidade administrativa”.

Mas, na mesma ocasião, Rio mostrou-se menos compreensivo perante outros suspeitos, de outros processos. Questionado sobre a comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, o líder do PSD garantiu terem sido cometidos “erros, provavelmente com dolo, por pessoas que ganhavam milhares e milhares de euros”, e exigiu uma “justiça mais célere e mais capaz no julgamento e na condenação”. Neste caso, Rio não se insurgiu contra julgamentos na praça pública — pelo contrário, lamentou a ausência de condenações de “muitos administradores” que, em sua opinião, atuaram com “uma leviandade absolutamente inqualificável”. “Não vejo nenhuma acusação seguir para tribunal, nenhuma sentença, nenhuma condenação de casos muito, muito graves”.

E houve ainda um episódio em que as palavras de Rio não bateram certo com o discurso do partido. Na decisão de compra do SIRESP por parte do Governo, o PSD tem questionando “se este é um negócio da China ou se é mais uma farsa”, nas palavras do deputado Duarte Marques. Já Rio, mesmo sem esperar pelas explicações sobre os negócios, defendeu que o Governo “teve uma decisão arrojada em que assume a responsabilidade”. Questionado sobre a dissonância entre o elogio à decisão e as dúvidas sobre os seus contornos, Marques admite que pode parecer uma contradição, mas garante que não. “Rui Rio disse o mesmo que o Presidente da República” — a compra clarifica responsabilidades. “Coisa diferente”, diz, são os contornos do negócio.