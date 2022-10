Cristas estreia-se nos livros a falar para elas

As receções de hotéis em que assumiram à partida que ela seria a assessora e o homem que a acompanhava o ministro, ou “a pessoa importante”. As reuniões partidárias marcadas sistematicamente para horas a que queria estar a acompanhar os filhos. E o episódio em que perdeu uma oportunidade de trabalho, na faculdade, porque ia ser mãe — e ouviu como justificação que “os filhos das doutorandas” trazem mais impedimentos em contexto laboral do que “os filhos dos doutorandos”.

São três exemplos que distinguem a experiência que uma mulher tem quando chega a um cargo de liderança. Em “Confiança”, o livro assinado por Assunção Cristas que será lançado esta segunda-feira, a presidente do CDS só dedica a segunda metade da obra às suas ideias para o país (e em versão simplificada, com muitas referências aos filhos e à família pelo meio). Já na primeira parte, Cristas fala às mulheres. E de quão pouco as mulheres se sentem à vontade para falar e para se fazerem ouvir, sobretudo no meio da política.