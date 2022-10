Como Marcelo se demarcou do dia “eleitoral” em Pedrógão

António Costa informou Marcelo Rebelo de Sousa do programa que o Governo preparara para assinalar os dois anos da tragédia em Pedrógão e o Presidente decidiu afastar-se de cena. “Não quero dizer nada. Nada, nada”, foi repetindo aos microfones que lhe pediam um balanço ao estado da região onde, em junho de 2017, morreram 66 pessoas, arderam 500 casas, ficaram destruídas 50 empresas e voltou a crescer o eucalipto. Foi em silêncio (raro, no seu caso) e com semblante carregado, que Marcelo deixou o local após participar na missa de homenagem às vítimas, em Castanheira de Pera. “Tudo o mais seria inadequado em ano eleitoral”, afirmou o PR ao Expresso, “ademais, tendo-me o PM comunicado previamente o programa do Governo nesse dia”.

