CDS quer ADSE alargada a trabalhadores do privado

Condições iguais, na área da Saúde, tanto para trabalhadores do Estado como do setor privado. É esta a terceira proposta que o CDS vai incluir no seu programa eleitoral, e que se concretiza de duas formas: alargando a ADSE a todos os trabalhadores — ou seja, passando a abranger os do privado — e aplicando as mesmas condições, em sede de IRS, aos seguros de saúde privados.

A medida tem por base a ideia de que os funcionários do sistema privado e setor social são alvo de “discriminações flagrantes e incompreensíveis”, uma vez que, para o CDS, as únicas distinções que se justificam são as que têm a ver especificamente com a atividade da administração pública. De resto, escreve o partido na medida a que o Expresso teve acesso, os trabalhadores do público e do privado não devem “viver em sistemas distintos”.

A argumentação política vai mais longe e funciona como arma contra o Executivo de António Costa: este é um “Governo que desconfia da iniciativa privada, que secundariza o papel das empresas e cuja noção de investimento não passa da política salarial do Estado”. Ou seja, como os centristas têm defendido, o Executivo está a concentrar-se apenas na Função Pública e, por exemplo, nos sucessivos Orçamentos do Estado, não dá incentivos às empresas, empreendedores e trabalhadores do Estado.

Por isso mesmo, esta medida é dirigida a eles: para dar a estes funcionários “a mesma liberdade de escolha”, o partido quer então que os trabalhadores do privado passem a poder optar pela ADSE e beneficiar assim deste subsistema de Saúde a cujas contribuições se aplica também um regime de IRS mais favorável. Na mesma lógica, propõe que os seguros de saúde privados passem a beneficiar dessas mesmas reduções em sede de IRS.

Como é que isto se faz? Para já, o partido assegura que seria necessário aplicar uma “gradualidade” à medida, assim como uma “definição de critérios rigorosos” para alagar a ADSE a todos esses trabalhadores.

Esta é já a terceira medida que os centristas apresentam no âmbito do programa eleitoral para as legislativas de outubro, coordenado pelo ex-vice Adolfo Mesquita Nunes. Antes, propuseram que os utentes do SNS possam recorrer ao privado nas primeiras consultas de especialidade, para contornar as listas de espera, assim como uma série de medidas para evitar “abusos” da Autoridade Tributária sobre os contribuintes e penhoras excessivas e desproporcionais.