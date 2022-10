Marcelo quer estender ao setor privado folga no primeiro dia de aulas dos filhos

"Espera-se que possam ser criadas condições para que igual regime possa ser estendido aos setores privado e social", lê-se na nota publicada na página oficial da Presidencia da República sobre a promulgação do diploma do Governo que concede folga aos funcionários do Estado no primeiro dia de aulas de menores até aos 12 anos.

O Presidente da República quer "evitar divisões no setor do trabalho em Portugal" e decidiu na quarta-feira promulgar o diploma mas com um reparo: quer ver esse bónus alargado ao setor privado.

Marcelo Rebelo de Sousa louva "a iniciativa educativa e cívica", mas contesta o diferente tratamento dado pelo Governo a trabalhadores do Estado relativamente ao privado. E assim sinaliza que, mesmo relativamente a outros setores da administração pública, o PR não está disposto a deixar cavar mais o fosso entre estes dois universos laborais.