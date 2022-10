Costa quer pagar licença sabática aos portugueses para voltarem a estudar

A discussão no PS começou no sábado e o PS começou a publicar esta quinta-feira as suas primeiras propostas para um novo programa eleitoral. As ideias ainda estão em fase de anteprojeto para recolher contributos e críticas. Mas alinham já um conjunto de propostas que promete levantar discussão. A primeira é a do lançamento de uma “licença sabática” para qualificar adultos - sejam funcionários públicos ou do sector privado.

A ideia é criar um sistema de incentivos para que também as empresas aceitem dispensar por um período de tempo os seus trabalhadores, de modo a que possam recorrer ao programa Qualifica - usando o Novas Oportunidades, lançado por José Sócrates, como modelo. Até aqui, este novo programa recebeu 315 mil inscrições, sendo que 250 mil pessoas já têm um percurso de estudo definido - e 34 mil ganharam novo grau de escolaridade (13 mil o 9º ano, 21 mil o secundário completo). A ideia, segundo os organizadores do programa, é a de discutir agora e até dia 20 de julho (data da oficialização do programa eleitoral) o como, se esta deve ser uma prioridade, qual o dinheiro disponível e um eventual faseamento desta e de muitas outras medidas.

António Costa tem dito que esta é uma prioridade do país, ligando a requalificação também a uma maior capacidade de cada um receber melhores salários.

As primeiras medidas disponibilizadas, ligadas ao tema das desigualdades que foi discutido com especialistas no sábado passado, são apostas na educação. Tendo muito como modelo o que é feito nos colégios privados. Por exemplo: dar nas escolas do sector público um apoio para que existam planos individuais de entrada no ativo; ou dar autonomia às escolas para se especializarem em áreas específicas (seja nas artes, na programação ou em línguas, por exemplo).

Há também a promessa de reforço da ação social escolar. E uma aposta no pré-escolar, apoiando os alunos desde cedo na capacidade de expressão e de lidar com os números.

No pré-programa agora disponibilizado, o PS lança a debate ainda um estímulo para fixar docentes nas escolas de agrupamentos tidos como mais difíceis (apoios que passam por salários mais altos, mas que não são identificados nesta fase de discussão).

No próximo sábado, a discussão do PS alarga-se aos temas das alterações climáticas, com agenda marcada para Faro.