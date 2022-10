Especialista defende discussão sobre acesso de gays às 'barrigas de aluguer'

Miguel Oliveira e Silva, professor de Ética na Faculdade de Medicina de Lisboa, defende uma maior clarificação na lei da gestação de substituição, vulgarmente conhecida por 'barrigas de aluguer'.

"Gostava que ficasse clarificado na lei o que são situações incompatíveis para levar uma gravidez até ao fim. Isto é um buraco sem fundo. Além das mulheres que nascem sem útero, quais são os casos em que o útero não tenha capacidade para levar a gravidez até ao fim. Isso significa que podem ser mulheres transsexuais", disse o também ex-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida durante uma audição no grupo de trabalho parlamentar que discute o novo diploma sobre o assunto.

O médico obstetra alertou ainda que "mais tarde ou mais cedo" vai surgir o acesso dos homens gay às barrigas de aluguer - como já acontece nos EUA - e era bom que o assunto fosse alvo de discussão pública. "Há deputados, como Isabel Moreira e Alexandre Quintanilha, que já o defenderam publicamente. Era bom que suscitasse um amplo debate com os cidadãos. E que envolvesse as sociedades científicas. E que os partidos se posicionassem sobre isto", frisou.

Miguel Oliveira e Silva mostrou-se, novamente, favorável a uma lei que permita gestação de substituição, mas com um "escrutínio muito grande". O especialista mostrou reticiências à possibilidade de a gestante ser uma pessoa amiga, mas admitiu as situações de familiares, como irmãs, apesar de poder existir sempre a possibilidade de coação.

Para o médico, o período de arrependimento, obigatório devido ao chumbo do Tribunal Constitucional da lei anterior, e que é semelhante ao que já existe na lei inglesa não será um problema.

Anterior lei chumbada em abril

Em abril do ano passado, o Tribunal Constitucional chumbou a lei da gestação de substituição, numa altura em que já estavam aprovados dois casos.

Consideradam os juízes que o problema não estava na lei em si, mas na forma como estava feita, por não permitir arrependimento para a gestante após o nascimento do bebé. "A limitação da possibilidade de revogação do consentimento prestado pela gestante de substituição a partir do início dos processos terapêuticos de PMA (...) impedindo o exercício pleno do seu direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade indispensável à legitimação constitucional da respetiva intervenção na gestação de substituição até ao cumprimento da última obrigação essencial do contrato de gestação de substituição, isto é, até ao momento da entrega da criança aos beneficiários (violação do direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito de constituir família)", lê-se no acórdão do Constitucional.