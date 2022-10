Santana em entrevista: “A direita não está a ver o filme. Há uma entente PR/Governo”

Vamos começar pelo que correu mal, a dupla capotagem do Aliança nas europeias. Fisicamente está a recuperar. E politicamente? É recuperável?

Acho que não foi um desastre. Não foi o que queríamos, isso é evidente. Mas não me surpreendeu. Uma coisa são os desejos pios e andei na última semana a convencer as pessoas à minha volta de que ia ser este o resultado. Agora, vamos evoluir. Isto é passo a passo, e o passo seguinte vai ser maior. O Aliança tem votos em todo o país. Em Lisboa, se fosse em legislativas, teríamos elegido. Vamos ver se temos um pequeno grupo parlamentar em outubro.