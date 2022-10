Eurodeputados caloiros procuram casa, cargos e comida

Parece o primeiro dia da faculdade”. Para Lídia Pereira (PSD), 27 anos, essa estreia foi há apenas 10 anos e a receção ao caloiro volta agora à memória da mais nova eurodeputada do PSD, na chegada ao Parlamento Europeu. Foi montada uma welcome village: uma secção de boas vindas, com dezenas de guichets e funcionários para registar os 751 eurodeputados eleitos e facilitar a vida aos novatos.

Pedro Marques (PS) quase se enganava no caminho para a primeira reunião do Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D). Quase, porque se apercebeu de que a assistente que o acompanhava seguia por outro lado e foi atrás dela. O socialista tinha aterrado apenas umas horas antes, chegado diretamente do aeroporto, sem passar pelo hotel, e por isso a mala andou atrás dele enquanto percorria as várias etapas da inscrição e tirava a foto que vai ficar no cartão de acesso ao edifício. Já lá vão quase 22 anos desde que tinha estado no Parlamento Europeu, no final da última presidência portuguesa que terminou em dezembro de 2007. “Acompanhei na altura o meu ministro”, lembra ao Expresso. Entretanto, já ele foi ministro e não rejeita chegar a comissário europeu, mas desvia a conversa: “Neste momento, serei um deputado ao Parlamento Europeu”. Tudo mais “é completamente prematuro”.