Costa quer aumentar funcionários públicos? CDS é contra, PSD em silêncio

"Achamos que é uma opção errada". João Almeida, porta-voz do CDS, contestou a ideia de António Costa de aumentar salários e contratações na Função Pública, considerando que o que deve ser prioritário é o investimento e a baixa de impostos.

"Defendemos a melhoria das condições de vida para todos os portugueses e não só para uma parte", afirmou João Almeida numa reação à agência Lusa, sobre a proposta anunciada por António Costa em declarações ao Expresso, como parte integrante do programa que levará às legislativas de outubro.

"Nós distinguimo-nos por preferir a redução da carga fiscal e o investimento", insistiu o porta-voz do CDS, partido que rejeita uma atenção preferencial para com os funcionários do Estado.

Ao contrário do CDS, o PSD, maior partido da oposição, não reagiu até agora ao anúncio do primeiro-ministro. Rui Rio faltou, aliás, à reunião do Conselho Estratégico do partido que ocorreu no sábado em Coimbra para debater temas da Justiça no âmbito da preparação do programa eleitoral dos sociais-democratas para as legislativas de outubro.

O clima é já de competição entre propostas, com António Costa a não perder tempo entre a vitória nas europeias de maio e a apresentação de algumas das ideias com que tenciona comprometer-se numa próxima legislatura. Mas enquanto o PS descola e assume promessas para uma faixa importante do eleitorado - os funcionários públicos - o PSD continua a pedir acordos de regime para reformas estruturais que considera vitais e nada diz sobre os lances eleitorais do partido do Governo.

David Justino, vice-presidente de Rui Rio, insistiu na urgência de reformar a fundo a Justiça em Portugal e confirmou que para a atual direção do partido, mais do que atacar frontalmente o Governo socialista, a prioridade é defender compromissos. Desta vez, o pretexto foi a Justiça: "Nenhum Governo isolado conseguirá chegar a bom porto sozinho. Se o tentar ficará o país hopotecado às intervenções casuisticas e ao reforço dos poderes fáticos, não legítimos e corporativos que estão presentes neste sector", afirmou Justino.

Sobre as propostas de Costa para a Função Pública ou sobre o facto de Álvaro Amaro, outro vice-presidente do PSD que esta semana foi constituído arguido como ex-autarca no âmbito do Processo Rota Final, nem uma palavra.