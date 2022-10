Comunistas temem maioria absoluta de Costa: "O PS não mudou a sua natureza. Se tiver mãos livres vamos retroceder"

Segurar eleitorado de esquerda e evitar que o PS consiga em outubro uma maioria absoluta é uma prioridade no topo da agenda do PCP e os discursos deste fim de semana confirmam-no. Jerónimo de Sousa na Madeira e Mário Nogueira no Congresso da Fenprof estiveram bem alinhados. Um e outro fizeram discursos a dramatizar os efeitos para o país de um PS que se baste a si próprio e a agitar o papão dos "retrocessos" que daí virão "para as costas do povo".

"O PS não mudou a sua natureza, o que mudou (nestes quatro anos) foram as circunstâncias", afirmou Jerónimo de Sousa no Funchal, mostrando-se convicto de que "se o PS tiver as mãos completamente livres, o que foi alcançado corre o sério risco de andar para trás". No âmbito de uma iniciativa de pré-campanha eleitoral onde foi pedir aos madeirenses "mais força à CDU", o líder comunista acusou o PS de ter cedido a exigências dos parceiros à sua esquerda "a contragosto" e mostrou-se convicto de que se se virem livres da geringonça, os socialistas voltarão "ao comprometimento com os grandes senhores e capitalistas da região, o mesmo compadrio com a especulação imobiliária, os mesmos compromissos com os grupos privados da Saúde ..."

Jerónimo de Sousa puxou ainda pela "operação de chantagem" do primeiro-ministro quando ameaçou demitir-se na crise dos professores para concluir que "o PS não hesitará, criadas as condições, em colocar as exigências de Bruxelas à frente dos interesses do povo" e em "recuperar a sua política de sempre de transferência para as costas do povo de qualquer dificuldade ou crise que surja".

Em perfeita sintonia, Mário Nogueira, secretário geral da Fenprof, aproveitou o encerramento do Congresso que o reelegeu para mais um mandato com mais de 95% de votos, para agitar o mesmo papão: "Conseguimos coisas, muitas, e para isso foi determinante esta situação atual em que o PS governa sem maioria", lembrou.

Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, associou-se ao 'raid' comunista anti-Governo, acusando o Executivo de António Costa de "continuar a financiar o sector privado e financeiro", permitindo que "o dinheiro que não há para os professores continue a haver para os bancos". A delegação socialista presente no Congresso foi assobiada na sala (ao contrário da do BE, que foi aplaudida). O medo de um PS que se baste a si próprio está na estrada.