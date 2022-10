Pedro Duarte apresenta programa alternativo a Rio

Agora não é só “turbulência” política, há também concorrência programática. Enquanto Rui Rio realiza hoje, em Coimbra, a Convenção do Conselho Estratégico Nacional dedicada à Justiça, na segunda-feira, Pedro Duarte — um dos possíveis candidatos à liderança do PSD — apresenta um embrião de programa com medidas que contrariam as principais posições do líder do PSD nessa área. Mas também noutras: se Rio corre o país a fazer convenções temáticas para preparar o programa eleitoral, este crítico lança um programa alternativo preparado com 25 independentes (entre eles António Saraiva, presidente da Confederação da Indústria Portuguesa ou João Paulo Batalha, da Transparência e Integridade). O chamado ‘Manifesto X’ será divulgado no dia 17, em Lisboa, com 100 medidas e dez metas que o país deve atingir nos próximos dez anos.

