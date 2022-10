“O PS está em fase de desistir de consensos”

Primeiro, foi o acordo à direita para aprovar as leis laborais. Depois, o impasse — com os sucessivos avanços e recuos — nas negociações para a Lei de Bases da Saúde. A culminar, esta semana, um aviso de Carlos César fez soar os alarmes à esquerda: tanto BE como PCP acreditam que os socialistas já estão em modo ‘mãos livres’, isto é, a pensar num futuro possivelmente a solo e a dispensar soluções à esquerda. Em resumo, “o PS parece estar numa fase de desistência de consensos”, lamentam os parceiros.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)