Mariana Vieira da Silva diz que 'geringonça 2' "é possível e desejável"

Numa altura em que o primeiro-ministro dá sinais de querer moderar o discurso e o programa do PS para captar votos ao centro, a ministra da Presidência faz uma profissão de fé na repetição da 'geringonça'. Em entrevista ao Dinheiro Vivo/TSF, Maria Vieira da Silva diz que repetir a experiência de firmar entendimentos com o PCP e o BE numa próxima legislatura é "possível e desejável".

"É possível e desejável. Os dirigentes do PS têm sempre reafirmado a vontade de repetir uma experiência, do nosso ponto de vista, boa", acrescenta a ministra, tida como braço direito de António Costa na presidência do conselho de ministros.

A avaliação que faz do acordo entre as esquerdas é que se tratou de "uma experiência positiva": "Todos os partidos fazem uma avaliação positiva, os resultados que obtivemos são bons para todos porque soubemos manter a identidade de cada partido e chegar a acordo no que é possível e viver com essas diferenças", afirmou. Mantendo em aberto a possibilidade de repetir a fórmula: "Não vejo que não seja possível repetir o exercício de nos entendermos sobre aquilo em que estamos de acordo e deixarmos em aberto o que discordamos".

Sobre os atrasos registados na atribuição de cartões de cidadão, a ministra comprometeu-se com prazos para estabilizar a situação. Reconhecendo que até ao fim do ano se prevê uma procura superior aos últimos anos, antecipou que a partir do verão a situação ficará estabilizada, porque é quando os maiores de 25 anos passam a poder tirar o CC online e o atendimento poderá ser feito só a quem precisa de tirar dados biométricos ou o prefira.