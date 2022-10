Marcelo falta a inauguração de catamarã solar para ir ao velório de Ruben de Carvalho

Regressado na sexta-feira à noite da Costa do Marfim, país que visitou após as comemorações do 10 de junho em Cabo Verde, Marcelo Rebelo de Sousa cancelou a presença, este sábado à tarde, em Vilamoura, onde era suposto inaugurar o Cat 12.0, um catamarã auto-sustentável fabricado em Olhão.



"O Presidente não irá porque faz questão de estar presente no velório de Ruben de Carvalho", confirmou a assessoria de imprensa da Presidência da República. As cerimónias fúnebres do histórico do PCP decorrem precisamente ao fim da tarde deste sábado nos Paços do Concelho, em Lisboa.



A presença de Marcelo na marina de Vilamoura para assistir à inauguração do primeiro catamarã solar português no âmbito do Boat Show 2019 foi amplamente divulgada na imprensa algarvia. “O barco é movido a energia solar, é auto-sustentável, carrega-se a ele próprio e é amigo do ambiente”, divulgou João Bastos, diretor comercial da Sun Concept.



Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, também cancelou a sua presença, fazendo-se o Governo representar por José Apolinário, secretário de Estado das Pescas.