Marcelo está a acompanhar situação de militar ferido na República Centro-Africana

Marcelo Rebelo de Sousa expressou votos de rápidas melhoras ao militar português que esta quinta-feira ficou gravemente ferido na sequência de um acidente de viação durante uma viagem no âmbito da missão Minusca, das Nações Unidas e na qual Portugal participa. Presidente já telefonou ao Comandante da Força Nacional no país africano.

“O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas já falou telefonicamente com o Comandante da Força Nacional Destacada na República Centro-Africana, tendo expressado os seus votos de rápidas melhoras ao militar português que, no cumprimento da sua missão, sofreu um acidente de viação”, pode ler-se na curta nota divulgada no site da presidência.

Esta quinta-feira à tarde um militar português sofreu um traumatismo grave nas duas pernas na sequência de um acidente, cujas causas ainda estão por apurar. As Forças Armadas admite que “a forte precipitação que assola a região, bem como o estado altamente precário da rede viária” podem estar na origem do despiste.

“O acidente aconteceu enquanto realizavam um trajeto logístico junto à região de Bouar, situada a 350 km a noroeste da capital do país, durante o qual ocorreu o despiste e capotamento de uma das viaturas táticas ligeiras blindadas HMMWV, vulgarmente conhecidas por ‘Humvee’”, explicou o EMGFA na nota divulgada no site.

O militar em causa pertence à força de reação rápida portuguesa.