CDS propõe limites a penhoras para combater “abusos” do fisco

Aproveitando a sucessão de notícias sobre operações de cobrança de dívidas, no mínimo, polémicas - das operações stop fiscais às cobranças feitas durante casamentos -, o CDS decidiu agarrar este tema e torná-lo uma das suas bandeiras eleitorais para as legislativas de outubro. Objetivo? Acabar com “os abusos da Autoridade Tributária” e fazer a defesa dos contribuintes.

Na nova medida, que constará do programa eleitoral dos centristas, prevê-se a proibição das penhoras enquanto estiverem a decorrer os prazos de reclamação ou impugnação das dívidas. Ou seja, deixariam de acontecer casos como os relatados há duas semanas, quando inspetores do fisco pararam condutores com dívidas numa operação stop destinada a cobrar esses valores mesmo que, segundo alguns dos visados, essas irregularidades tivessem poucos dias, não tendo ainda sido, sequer, notificados das mesmas.

"Em Portugal, o sistema funciona no princípio de que o contribuinte paga primeiro e reclama depois. Isto abre espaço a abusos por parte da Autoridade Tributária", explica ao Expresso Adolfo Mesquita Nunes, coordenador do programa eleitoral dos centristas. "São esses abusos que queremos travar, equilibrando a relação entre o contribuinte e o fisco".

Com essa meta em mente, na proposta a que o Expresso teve acesso propõe-se que as ações do fisco tenham um caráter proporcional para evitar abusos. Por exemplo, passariam a ser proibidas as penhoras que excedam desproporcionalmente os valores da dívida. No caso dos imóveis, a regra aplica-se às penhoras cujo valor patrimonial tributário - o valor real de um imóvel, usado, por exemplo, no cálculo do IMI - seja superior em três vezes ao valor da dívida. E o fisco perderá o direito a reter os reembolsos do IVA para cobrar as dívidas dos contribuintes ainda por comprovar, não podendo assim acertar as contas impedindo a pessoa ou empresa em causa de receber aquele dinheiro.

Limites à penhora de carros

Numa medida que faz lembrar as famigeradas operações stop do fisco, entretanto travadas por ordem do Governo, o partido propõe ainda que os contribuintes ou empresas em dívida fiquem como fiéis depositários dos respetivos veículos, tendo direito a utilizá-los enquanto a dívida estiver a ser discutida.

Esta é a segunda medida do programa eleitoral que o partido vai lançar (e que será apresentada oficialmente, em conferência de imprensa, na manhã desta sexta-feira). Desde o desaire europeu - que se seguiu a outro momento complicado para o CDS, com a crise dos professores a marcar a agenda - que a direção decidiu apostar no anúncio de medidas concretas e “pela positiva”, tentando dispersar pouco a sua mensagem e poupar a imagem de Assunção Cristas. É mais um exemplo da forma como o partido quer concretizar a nova estratégia, apostando em medidas que o CDS apresenta como muito concretas e pragmáticas (no primeiro caso tratou-se de uma proposta para permitir que os doentes do SNS possam recorrer ao privado nas primeiras consultas de especialidade, para contornar as listas de espera excessivas).