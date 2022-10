Tancos. CDS acusa PS de fazer relatório com informações “falsas” para ilibar Azeredo e Costa

O objetivo de um relatório de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é descrever o que os deputados conseguiram apurar no decorrer dessa investigação. O problema é que, segundo o CDS, no caso do relatório relativo à comissão de inquérito de Tancos - feito pelo deputado socialista Ricardo Bexiga - não foi isso que aconteceu, mas antes um conjunto de “alegações de defesa” do PS que escondem responsabilidades e ilibam tanto o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, como o primeiro-ministro.

Nas propostas de alteração ao relatório que vão entregar no Parlamento, e a que o Expresso teve acesso, os centristas arrasam o documento preliminar elaborado por Bexiga. Descrevem-no como um texto “substancialmente omisso e incompleto na análise e descrição dos factos apurados”, acusam o grupo parlamentar do PS de querer com ele “ocultar responsabilidades políticas do atual Governo” e de diluir culpas, ou em certos casos de incluir mesmo informações “absolutamente falsas”, numa “desastrada tentativa” de isentar o Executivo de responsabilidades.

Entre os problemas apontados está o facto de não se escrever no relatório que o primeiro-ministro fez afirmações que “não correspondem à verdade” quando disse, a 26 de outubro de 2018, que não tinha tido conhecimento do memorando que descrevia a operação de encenação para recuperar as armas, apesar de o seu chefe de gabinete ter confirmado na comissão que lhe entregou o documento a 12 de outubro, dia da demissão de Azeredo Lopes. Ora para o CDS o documento deveria “procurar ilustrar com maior transparência e rigor as inexatidões e omissões do primeiro-ministro”, incluindo-se aqui também o facto de ter sido dada por recuperada a totalidade das armas furtadas, o que não era verdade, como o Expresso veio a noticiar.

Outro dos grandes pontos de discórdia é a falta de referências à “inação” de Azeredo, que soube da operação - que, frisa o CDS, não é apenas “paralela” mas também “ilegal”, uma vez que deveria ter estado a cargo da Polícia Judiciária e não da Polícia Judiciária Militar - e não reagiu. Para os centristas, o relatório preliminar não só tenta “desvalorizar a revelância” do memorando que foi entregue ao gabinete de Azeredo e que descrevia os factos, como defende que o documento não “revela inequivocamente a ação” de encenação, o que é “absolutamente falso”.

Para mais, argumentam os deputados do CDS, Azeredo devia ter agido quer quando tomou conhecimento das ações da PJM à margem da investigação ordenada pela Procuradoria-Geral da República, quer quando não deu delas conhecimento ao Ministério Público ou quando não determinou “qualquer procedimento inspetivo” à polícia militar (apenas quando o seu diretor e o inspetor Vasco Brazão foram detidos, já em outubro do ano passado).

Por entre críticas a outros aspetos, como a distribuição de culpas de forma “difusa e intencionalmente repartida” por outros Governos e a “ocultação de contradições” nas declarações prestadas pelo ex-Chefe do Estado Maior do Exército, Rovisco Duarte, com “desfaçatez” no Parlamento - sobretudo sobre a sua demissão, que aos deputados disse nada ter tido a ver com o caso de Tancos - os centristas propõem alterações em pontos relativos a todos estes aspetos. E concluem que o relatório preliminar é “orientado especialmente para a defesa do atual Governo, como se das alegações de defesa do PS se tratasse”.

Como o Expresso noticiou, no relatório elaborado por Ricardo Bexiga o Governo sai isento de culpas, concluindo que a PJM tentou implicar os gabinetes do ex-ministro da Defesa e do presidente da República na questão da encenação para recuperar as armas mas que estes não tiveram acesso a informação "percetível" sobre a operação. Nesses documentos, em que se referia a operação de recuperação das armas, e que "não eram oficiais", havia informação pertinente, mas não a suficiente para o Governo se aperceber do encobrimento, garante-se no relatório: "Não era objetivamente percetível qualquer encenação ilícita ou criminosa, nem se tratava de obter um encobrimento do procedimento por parte do ministro da Defesa".

Num conjunto de 52 propostas de alteração já entregues no Parlamento, o PSD coincide em vários pontos com o CDS, defendendo também que se considere a ação da PJM "ilegal" e não apenas paralela e que fique explícito que da informação recebida no gabinete de Azeredo era "percetível uma encenação ilícita ou criminosa" da polícia militar.