Rota Final. Álvaro Amaro ainda não tem imunidade no Parlamento Europeu

Álvaro Amaro foi eleito deputado ao Parlamento Europeu na lista do PSD nas eleições de 26 de maio, mas esta quarta-feira o Ministério Público constituiu-o arguido no âmbito da Operação Rota Final, sem que fosse suscitado o levantamento da imunidade parlamentar de que gozam os eurodeputados (um privilégio que também abrange os deputados nacionais). Segundo apurou o Expresso, como os eurodeputados ainda não tomaram posse - o que só acontecerá no dia 2 de julho -, o levantamento da imunidade ainda não podia ser solicitado.

No entanto, as autoridades portuguesas terão de enviar o pedido de levantamento de imunidade ao Parlamento Europeu depois de Álvaro Amaro tomar posse em Estrasburgo, o que será depois avaliado por uma comissão parlamentar que fará um relatório sobre o caso. À partida, como não se trata de um processo que tenha a ver com opiniões ou votos emitidos durante o exercício de funções, mas de um procedimento judicial no país de proveniência, o Parlamento deverá retirar a imunidade a Álvaro Amaro (os eurodeputados beneficiam em Estrasburgo das mesmas imunidades previstas para os membros do Parlamento do seu país). A imunidade só não pode ser invocada em caso de flagrante delito e não pode também constituir obstáculo ao direito de o Parlamento Europeu levantar a imunidade aos seus membros.

Segundo uma fonte parlamentar, para se desencadearem procedimentos judiciais em Portugal depois de Álvaro Amaro tomar posse, será preciso pedir o levantamento da imunidade. Mas se as autoridades portuguesas quiserem, por exemplo, ouvir o ex-autarca antes de este tomar posse, deverão poder fazê-lo.

O que não é de esperar é muita rapidez. José Manuel Fernandes, outro eurodeputado social-democrata, também foi alvo de um pedido de levantamento da imunidade no início do ano - por causa de um caso relacionado com a câmara de Vila Verde, a que presidiu -, mas ainda não há relatório nem uma tomada de posição do Parlamento.

Porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a Reforma do Estado e a Descentralizção, Álvaro Amaro está entre os cinco arguidos constituídos no âmbito da Operação Rota Final. O ex-presidente da Câmara da Guarda, encontrava-se esta quarta-feira em San Sebastian, em Espanha, numa reunião do grupo parlamentar europeu PPE.

Questionado pelo Expresso sobre as buscas e se tinha conhecimento que poderia ser constituído arguido, Álvaro Amaro referiu, por SMS, que estava a regressar a Portugal. “Nada sei”, respondeu. No portal Base da contratação pública, a Câmara da Guarda soma quatro contratos com a Transdev Interior S.A., no valor de quase meio milhão de euros, por ajustes diretos (Regime Geral) nos últimos dois anos, um para transportes urbanos (€ 74.990), assinado em fevereiro de 2018, outro para mobilidade escolar (€ 85.181), firmado em abril do ano passado, e ainda um para passes escolares (€ 141.500), referente ao ano escolar 2018/2019. Já este ano, em fevereiro, foi contratualizado um serviço de transporte de passageiros com finalidade específica de € 149.996.