PCP inclui salário mínimo de 850 euros e reforço do investimento público no programa eleitoral

Mais investimento nos serviços públicos -, mas também num aumento de salários e pensões generalizado - para enfrentar os “constrangimentos” de que o PS continua a não se libertar: são estas as linhas gerais do programa eleitoral às legislativas que o PCP irá apresentar em julho, e que esta quarta-feira resumiu em conferência de imprensa.

Dos principais eixos propostos pelo partido fazem parte um aumento geral dos salários, de “elevação rápida, mas progressiva”, incluindo a subida do salário mínimo para os 850 euros; o aumento de pensões, incluindo aumentos extraordinários, no público e no privado; a redução dos impostos indiretos - especificamente a reposição do IVA sobre a eletricidade e o gás - ou o englobamento obrigatório de todos os rendimentos para efeitos de IRS.

No que toca ao investimento, propostas com recados diretos ao PS: a política orçamental, defendeu Jerónimo de Sousa, deve mobilizar o excedente “não para o sorvedouro da dívida, mas para o investimento público”. Ou seja, na Saúde, na Educação ou nos transportes públicos é preciso investir em contratação de profissionais e meios e contrariar os problemas de “subfinanciamento crónico” - não esquecendo a “reversão” de processos de privatização como o dos CTT, que é preciso “salvar”.

O conjunto de linhas de ação é inseparável das críticas feitas ao Governo: como o PCP tem dito e repetido, o partido acredita que os avanços na reposição de rendimentos destes anos aconteceram graças à sua ação e apesar das “amarras” e “constrangimentos” do PS, npor causa dos compromissos com a União Europeia - no défice, por exemplo, Jerónimo até acusa os socialistas de serem “mais papistas do que o Papa”.

E é por isso mesmo que o líder comunista reafirmou nesta conferência de imprensa que haverá uma “dificuldade objetiva” do PCP em assinar acordos escritos com o PS depois de outubro. Com uma garantia: os comunistas não vão entrar em nenhuma solução que faça o país “andar para trás”, mas também não se colocarão fora de um acordo que traga “avanços”. E os maus resultados das duas últimas eleições - autárquicas e europeias - não fazem com que o PCP tema em alinhar numa nova versão da 'geringonça'? Jerónimo assegura que não será por isso que os comunistas desistirão de ajudar a construir uma alternativa, mas tudo depende da “arrumação de forças” ditada pelas eleições de outubro.

Outro desses desentendimentos com o PS voltou a ficar patente na apresentação das linhas do programa, que inclui a “revogação das normas gravosas na legislação laboral”, um dossiê em que os socialistas se têm entendido com a direita e não com os seus parceiros. Dos eixos principais fazem ainda parte uma viragem para as políticas ambientais - embora, sobre o PAN, Jerónimo tenha ironizado sobre um partido que “conseguiu criar a ideia de que chegou e passou de animalista a ecologista -, a implementação da regionalização e a dotação de meios para a Justiça, tendo em vista um “firme combate à corrupção”.

Será este um caderno de encargos para uma futura 'geringonça'? Jerónimo diz que não. O que interessa ao PCP é fazer uma “ruptura com o passado” de décadas de “direita” em que inclui o PS, a que aponta erros na legislação laboral, na preocupação com o défice ou no apoio aos bancos e dar resposta aos “défices estruturais” do país. Só depois - e contados os votos e os assentos em outubro - se poderá discutir uma próxima fórmula de Governo.