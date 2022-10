Operação Teia. Autarca de Barcelos pede substituição do mandato por 29 dias

Em prisão domiciliária e impedido de contactar funcionários municipais, Miguel Costa Gomes pediu a substituição de funções até 29 dias, até que o Tribunal de Instrução Criminal esclareça se os eleitos da Câmara de Barcelos são equiparados ou não a funcionários da autarquia. O autarca, arguido na Operação Teia, indiciado por corrupção passiva e um crime de prevaricação, optou pela substituição temporária do cargo para evitar a paralisação do executivo municipal.

A reunião de executivo da passada sexta-feira transitou para esta semana, adiamento que visou impedir uma eventual violação das medidas de coação. De acordo com o advogado de Miguel Costa Gomes, Nuno Cerejeira Namora, o prazo para a entrega do aclaração sobre quem pode ou não o autarca contactar até ao julgamento termina esta quinta-feira, sendo o prazo máximo de substituição de funções de 30 dias.

“Mais do que isso passaria a ser suspensão de mandato, o que não é caso”, referiu ao Expresso Nuno Cerejeira Namora. Por lei, as funções passam a ser exercidas pela vice-presidência da autarquia, Maria Armandina Saleiro, também constituída arguida, tal como Miguel Costa Gomes, num processo relacionado com a contratação de uma empresa de segurança.

No pedido de aclaração das medidas de coação, o advogado do autarca pretende ainda saber qual o conceito de contacto, ou seja, se Miguel Costa Gomes pode ou não presidir a reuniões de executivo ou às assembleias municipais através de videoconferência a partir de casa.

Mesmo que o tribunal não venha a proibir o contacto entre o presidente da Câmara de Barcelos e os vereadores, o líder da concelhia do PSD de Barcelos, José Novais, avançou ao Expresso não estar disponível para se “reunir em cada do presidiário”.