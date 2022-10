Secretário executivo da CPLP felicita Marcelo pelas comemorações

O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) felicitou esta segunda-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o "povo português" pelas comemorações do 10 de junho, que classificou como "um momento de festa".

"Muito me apraz, em nome do secretário executivo da CPLP e em meu nome próprio, felicitar vossa excelência e povo português pela celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas", disse Francisco Ribeiro Telles, numa carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o secretário executivo da CPLP estas celebrações constituem "um momento de festa em todo o espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, evidenciando os sentimentos e os laços que unem os nossos povos há séculos".

Por outro lado, as comemorações dos 10 de junho são também "uma ocasião de grande alegria, que se traduz numa homenagem efetiva ao espírito da Comunidade".

As comemorações do Dia de Portugal começaram no domingo, em Portalegre, com uma cerimónia de içar da bandeira nacional, e vão terminar em Cabo Verde, onde o Presidente da República e o primeiro-ministro, António Costa, estarão entre hoje e terça-feira.

Em 2016, ano em que tomou posse como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa lançou um modelo inédito de comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, acertado com o primeiro-ministro em que as celebrações começam em território nacional e se estendem a um país estrangeiro com comunidades emigrantes. Nesse ano, o Dia de Portugal foi celebrado entre Lisboa e Paris.

Em 2017, as comemorações foram no Porto e nas cidades brasileiras do Rio de Janeiro e São Paulo. E em 2018 dividiram-se entre Ponta Delgada, nos Açores, e as cidades de Boston, Providence e New Bedford, na Costa Leste dos Estados Unidos da América.