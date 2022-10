Santana escreve às "Aliadas" e "Aliados e admite "referendos locais" sobre touradas

Pedro Santana Lopes aproveitou o Dia de Portugal para escrever às "Aliadas" e "Aliados", começando por lhes formular votos "de que esteja tudo bem consigo e com a sua Família" e passando ao de leve pelo que não correu bem nas europeias. "O resultado não foi o que queríamos mas também não nos surpreendeu. Fomos o melhor dos novos, mas isso para nós é pouco", afirma na carta, onde promete que nas legislativas, com ele como cabeça de cartaz, a perspetiva muda - "Agora, vai ser diferente".

O líder da Aliança puxa pelo facto de terem tido representação em quase todo o país "sendo por isso um partido já com representação nacional", e aponta o foco às regionais da Madeira onde, à luz dos resultados de 26 de maio, ficariam "a 200 votos de eleger um deputado regional". Mas o objetivo maior é eleger deputados nas legislativas e Santana Lopes pede "motivação" e diz-se disposto a "ir à luta".

Já a ensaiar as causas com que tentará definir o programa do seu novo partido, Santana insiste em pôr Portugal alinhado "com o crescimento e nível de vida da média europeia", objetivo a que soma "exigência nos valores - honradez, mérito, Família, Ambiente e respeito pela nossa História"; uma visão "personalista" da vida em que "o mais importante é a vida e as pessoas"; a defesa "intransigente da coesão territorial"; o "combate à corrupção" que entende dever afastar de vez da vida pública quem for condenado; e outras causas que vêm do congresso da Aliança, seja a baixa de impostos, o princípio da liberdade de escolha na Saúde e Educação, ou "a essencialidade da Agricultura, Pescas e o desenvolvimento de atividades económicas como a caça".

Sem se assumir como líder de um partido anti-PAN, Santana Lopes mostra atenção à última surpresa do xadrês partidário nacional e, embora defenda os valores e tradições portugueses, admite que nos eventos polémicos que envolvam a utilização de animais , o Aliança será "liberal": "Não gostamos de proibições", afirma. Defendendo "que em cada comunidade se decida. Mesmo por referendo local". "Há regiões do país que não admitem prescindir, há outras que não toleram", escreve Santana na carta aos militantes. Onde acrescenta que "Não devemos violentar ninguém, por isso também admitimos que esses espetáculos não devam ser transmitidos por canais públicos de televisão". Já os privados, devem ser livre de o fazer.