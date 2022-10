Marcelo focado em travar a descrença nacional: “Somos muito mais do que fragilidades e erros”

Puxar pela credibilidade do que somos e pela confiança dos cidadãos no sistema e em si próprios é cada vez mais um eixo obsessivo nos discursos do Presidente da República e o deste 10 de junho não foi exceção. Em 15 minutos, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a presença em Portalegre para repetir o "compromisso" (agora "acrescido") de olhar para o interior do país sem que isso seja "um mero ritual de passagem". Defendeu que não se omitam nem esqueçam os "fracassos" nacionais - das "corrupções" às "falências da justiça", passando pelas "incapacidades e cansaços". Mas o foco do Presidente era, sobretudo, o de almofadar pessimismos e descrenças: "Somos muito mais do que fragilidades e erros. Somos, apesar das desigualdades, uma comunidade das mais inclusivas".

Marcelo fez uma espécie de contraponto ao discurso do cronista e comentador João Miguel Tavares, que admitiu ter convidado para presidir às comemorações do Dia de Portugal por trazer "diferença, inconformismo, sinal de desejo profundo de mudança, horizontes ambiciosos e voz iconoclasta". O Presidente concordou que não podemos esquecer o lado lunar da nossa vida coletiva pós-25 de abril - "Não podemos nem devemos omitir ou apagar os nossos fracassos ou erros coletivos", "antigos ou novos", afirmou. E passou em revista a lista negra, nem por isso curta - "corrupções, falências da justiça, insatisfações, indignações, cansaços, esquecimentos ou incapacidades, exigência constante de maior seriedade e ética na vida pública". Mas o eixo central do seu discurso era outro.

Assumindo que a escolha de João Miguel Tavares tinha tido como motivação ouvir uma voz desassombrada, Marcelo quis chamar a si o lado mais solar do diagnóstico nacional. "Faltam três décadas para fazermos 900 anos, não há muitas nações assim, resistimos a crises a erros e fragilidades, mas não temos complexos quanto ao nosso passado e o futuro é o nosso propósito cimeiro", afirmou. Quanto a futuro, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu no seu foco de sempre: sermos "cada vez mais uma comunidade de inclusão", com "maior capacidade de antecipar as mudanças", um país "muito mais justo, solidário e humano do que o passado que honramos e o presente que construímos".

"As pessoas são a razão de ser do nosso empenho diário - continuou o Presidente - as pessoas que sofrem, que labutam, que sonham e que têm desilusões" (e aqui Marcelo punha-se ao lado de JMT, que apontou à descrença latente no país). Mas se "quando somos muito bons somos dos melhores dos melhores" - e lá vieram os exemplos do secretário geral da ONU, do presidente do Eurogrupo, dos Ronaldos no futebol ou dos cientistas portugueses que dão cartas pelo mundo fora - Marcelo Rebelo de Sousa puxa pela autoexigência e auto-estima nacionais. Foi assim desde o seu discurso de posse e é ainda mais assim quando, como se tem visto pelos seus mais recentes discursos, ele próprio se angustia com o crescente afastamento entre os cidadãos, as instituições e, sobretudo, os políticos.

Dar atenção ao interior, ao país onde tudo é ainda mais difícil por estar longe dos centros de poder, foi outro ponto em destaque no discurso de Portalegre, a que o PR chamou "cadinho de interioridade". Marcelo puxou indiretamente pela memória trágica dos fogos de 2017, falou dos "tempos recentes que apelaram à consciência de ser preciso acordar mais cedo do que tarde para o Portugal demasiadas vezes esquecido". E assumiu "o compromisso acrescido", a que chamou mesmo "compromisso de futuro", com os "que não renunciam a ser cidadãos de primeira" como os que estão perto das "metrópoles onde mais depressa estão as sedes dos poderes políticos".

As Forças Armadas foram mais uma vez elogiadas pelo Presidente que tem mantido no topo da sua agenda as responsabilidades que assume como Chefe Supremo - "as Forças Armadas defendem-nos, fazendo paz e humanidade". As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, seja em países "xenófobos" seja em nações "inclusivas", também não foram esquecidas. E houve uma referência muito especial a Cabo Verde, o país africano de língua oficial portuguesa para onde Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa seguem após Portalegre e onde até terça-feira à tarde continuarão, junto da comunidade portuguesa local e na companhia do Presidente de Cabo Verde, a cumprir o programa das comemorações deste 10 de junho.

O modelo 'dois em um' escolhido por Marcelo Rebelo de Sousa, que em 2016 comemorou o Dia de Portugal em Lisboa e Paris, em 2017 no Porto e no Brasil e em 2018 nos Açores e nos EUA, é para continuar. Em 2020, o Presidente já sinalizou que está a pensar na Madeira e na África do Sul.