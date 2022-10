João Miguel Tavares apela aos políticos: “Deem-nos alguma coisa em que acreditar”

Estamos divididos entre o “nós” e o “eles”, os políticos. A “perda da esperança” torna-nos “pessimistas para sermos lúcidos”, e "temos de ser eternamente desconfiados para não sermos comidos por parvos”. Hoje, o país não se mobiliza por um objetivo claro, daí o apelo: “Aquilo que se pede aos políticos (...) é que nos dêem alguma coisa em que acreditar”. Foi um discurso sobre “a falta de esperança e a desigualdade de oportunidades” em Portugal, contra a corrupção que mata o sonho do mérito - quase um manifesto pessimista: “Não é fácil saber porque é que estamos a lutar hoje em dia”.

João Miguel Tavares, 45 anos, jornalista e comentador, liberal e de direita, nasceu em Portalegre a 100 metros do local onde discursou esta segunda-feira: é o primeiro discurso do 10 de Junho feito por um presidente da comissão organizadora das comemorações que nasceu poucos meses antes do 25 de Abril, escolhido de forma surpreendente por Marcelo Rebelo de Sousa que não nomeou um senador das artes, da academia ou da ciência, como era costume no dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Tavares representa uma geração (ele assumiu que representava as pessoas comuns), a primeira que cresceu em liberdade, e foi por aí que começou: nasceu no interior, quando Portalegre ficava a mais de quatro horas de Lisboa “de autocarro", numa família de funcionários públicos que comprava livros e enciclopédias que “chegavam pelo correio, a prestações”. Esse investimento em "conhecimento e educação” representava aquilo que as famílias “ambicionavam para os seus filhos”. Era um investimento seguro: se estudassem, tinham um futuro.

Ele teve. "Portugal não falhou comigo. Permitiu que um simples estudante de uma cidade do interior, sem qualquer ligação à capital e às suas elites, fosse subindo aos poucos na vida e chegasse até aqui.” Os pais de João Miguel Tavares - como de milhares de jovens da mesma geração - sacrificaram-se mas tinham um “objetivo claro para as suas vidas e um caminho para trilhar na sociedade portuguesa”.

Portugal, como comunidade, ia tendo objetivos pelos quais lutar - primeiro pela liberdade, em 1974, depois pela “democracia” em 1975, a seguir pela integração europeia, depois “pela entrada na moeda única durante a década de 90. Hoje não sabemos por que lutamos. "É nessa dificuldade que repousam tantas das nossas angústias”, disse Tavares. O país desenvolveu-se, mas perdeu o foco, deslaçou-se: "Nós presidamos de sentir que contamos para alguma coisa (para além de pagar impostos)".

Hoje, o jornalista e comentador no programa Governo Sombra, da TVI - colunista do “Público” - duvida quando diz aos filhos “leiam mais, trabalhem, que o vosso esforço será recompensado”, e questiona: “Será que lhes estou a dizer a verdade?” Em comparação com a sua experiência, considera que geração dos filhos, se pensa evoluir pelo mérito, terá de emigrar. “Isto é uma tragédia portuguesa”.

Um dos fatores, a corrupção: “Não é apenas um assalto ao dinheiro que é de todos nós – é colocar cada jovem de Portalegre, de Viseu, de Bragança, mais longe do seu sonho”. Porque as pessoas se convencem de que “o jogo está viciado”, porque "é preciso ter os amigos certos” e "é preciso nascer na família certa”. Uma referência discreta ao ‘familygate’, com António Costa a ouvir na bancada. “O elevador social ainda funciona hoje da mesma forma?”, questionou.

Mais pessimista do que o costume, sem o discurso de exaltação habitualmente repetido nestas comemorações do 10 de junho, João Miguel Tavares desfiou os falhanços nacionais (Marcelo havia de falar a seguir a puxar por mais otimismo). "A integração na Europa do euro não correu como queríamos. Construímos autoestradas onde não passam carros. Traçámos planos grandiosos que nunca se cumpriram. Afundámo-nos em dívida. Ficámos a um passo da bancarrota. Três vezes” Ainda referiu as "comissões de inquérito” onde se descobriu um "país amnésico, cheio de gente que não sabe de nada, que não viu nada, que não ouviu nada”, e revelou-se "que a corrupção é um problema real, grave, disseminado, que a Justiça é lenta a responder-lhe e que a classe política não se tem empenhado o suficiente a enfrentá-la".

Deste discurso - onde também falou dos feitos extraordinários das pessoas comuns -, ficará sobretudo o apelo: "Aquilo que se pede aos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, é que nos dêem alguma coisa em que acreditar. Que alimentem um sentimento comum de pertença. Que ofereçam um objectivo claro à comunidade que lideram". Porque "não podemos condenar os nossos filhos ao discurso fatalista de um Portugal que é assim."