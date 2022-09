Para Marques Mendes, caso do presidente preso “é uma anedota, uma vergonha para Barcelos e um desprestigío para a política”

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a Liga das Nações, a Operação Teia, Vítor Constâncio e o caso Joe Berardo, os prémios da TAP, as estratégias do PSD e CDS e a Presidência da Assembleia da República.

Em relação à Operação Teia, Marques Mendes prefere não comentar a parte judicial — “que nenhum de nós conhece”, justifica —, mas isso não o impede de tecer as suas considerações sobre o lado político da questão. “Há aqui questao que acho que e uma uma anedota, caricata, mas que é uma vergonha para o Município de Barcelos e um desprestígio para a política.”

O comentador da SIC referia-se à situação dodo Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, que está em prisão domiciliária mas que se mantém em funções.Sem poder presidir às reuniões camarárias, falar nem despachar com funcionários, ir à Assembleia Municipal ou sequer representar o município em qualquer cerimónia oficial, Miguel Costa Gomes permanece com “o título, recebe o ordenado no fim do mês mas não exerce a função”.

Para o analista político, devia ter acontecido uma de três coisas. Ou o Presidente da CM deveria tomar a iniciativa de sair do lugar, ou o Tribunal suspenderia de funções — “Mas, para isso, era preciso que houvesse uma lei que habilitasse o juiz a fazê-lo; e não há”, recorda” ou o Partido Socialita retirava-lhe a confiança política.