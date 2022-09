Marques Mendes sobre os prémios da TAP: “O maior desastre foi a Comissão Executiva. Lançaram o fogo à empresa”

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a Liga das Nações, a Operação Teia, Vítor Constâncio e o caso Joe Berardo, os prémios da TAP, as estratégias do PSD e CDS e a Presidência da Assembleia da República.

Para o analista polítco, “o desastre maior” no caso dos prémios da TAP “é o da Comissão Executiva”. “Comportaram-se como pirómanos. Lançaram o fogo à empresa.” Ao entregar prémios apenas a alguns trabalhadores, deixando milhares de fora, “a Comissão Executiva da TAP semeou uma divisão explosiva”: a divisão entre accionistas, administradores e trabalhadores. Mas o problema não se resume a isso.

As mudanças no modelo de privatização, feitas pelo governo — o Estado ficou com 50% do capital da empresa —, criaram a expetativa de que o executivo ia mandar e fiscalizar a gestão da companhia. “Afinal, o Estado diz que manda mas não manda, diz que fiscaliza mas não fiscaliza. Está atado de pés e mãos.” Em relação aos prémios, foi desautorizado.

Quanto ao ministro Pedro Nuno Santos, Marques Mendes considera que este não é culpado “porque só agora chegou ao lugar”. Após uma declaração que o comentador considerou “bombástica”, ao dizer que o Governo perdeu a confiança na CE da TAP, o Ministro terá de tirar consequências, tomando uma atitude. Ou obriga à demissão da Comissão Executiva, ou faz uma renegociação dos acordos entre os 3 accionistas e coloca um Administrador do Estado na Comissão Executiva ou sai completamente desautorizado.