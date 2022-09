Críticos de Rio preparam disputa de liderança após as legislativas

Rui Rio acusou esta semana, numa reunião com os presidentes das distritais do PSD, os críticos internos de terem sido uma das razões para o resultado do partido nas europeias. Para o líder do PSD, a instabilidade em que o partido viveu no primeiro ano da sua liderança provocou demasiado ruído e impediu que a mensagem do PSD chegasse aos eleitores.

Com Rio a distribuir responsabilidades (além dos críticos, apontou o dedo ao Governo, aos jornalistas e ao discurso assumido por Paulo Rangel), os críticos não lhe querem dar desculpas para um eventual mau resultado nas legislativas, que todos consideram estar escrito nas estrelas. O tempo é de discrição. Até Jorge Moreira da Silva, que na semana passada publicou no Expresso um texto de opinião demolidor sobre o resultado das europeias e os erros de Rio, optou, esta semana, por resguardar-se.

O antigo número dois de Passos Coelho chegou a ter entrevistas planeadas, para insistir nas críticas a Rio e posicionar-se para a disputa de liderança que acontecerá depois das legislativas, mas acabou por mudar de planos. A notícia de que Rio havia responsabilizado os opositores pelos maus resultados do partido deixou claro que tudo o que os críticos façam até às legislativas será usado pelo presidente do PSD como desculpa para um novo desaire — Moreira da Silva decidiu que, para já, não dá mais para esse peditório. Mas continuará a preparar um programa para o país através da Plataforma para o Crescimento Sustentável, que fundou em 2011.

Outros dois opositores assumidos de Rio, Pedro Duarte e Miguel Morgado, estão igualmente a organizar ideias com think tanks que lançaram. Pedro Duarte vai apresentar no dia 17, em Lisboa, um documento estratégico com as primeiras medidas do Manifesto X, o grupo de pensamento que lidera. Miguel Morgado, depois de ter fundado o Movimento 5.7, está a preparar um livro sobre o estado da arte na direita portuguesa — trata-se de um trabalho de grande fôlego, que o antigo assessor político de Passos vai coeditar com o historiador Rui Ramos. Serão mais de 60 autores, alguns com mais do que um texto, a pensar no que é e no que deve ser a direita, num conceito plural que pretende preservar a heterogeneidade deste espaço político. Ainda não há data para a edição do livro, que Morgado apresenta como “um momento muito importante na vida cultural da direita”. Tanto Pedro Duarte como Miguel Morgado admitem vir a apresentar-se numa disputa de liderança do PSD, após as legislativas.

Luís Montenegro, que está na pole position dos candidatos à presidência do PSD, mantém-se em silêncio desde a noite eleitoral. Não está parado, mas não precisa de dar nas vistas. O ex-líder parlamentar e os seus apoiantes não querem ser acusados de prejudicar o partido em tempo pré-eleitoral. Montenegro considera que fez no devido tempo o que devia ter feito — avisou para os erros de Rio e suas consequências eleitorais, disponibilizando-se para uma disputa em janeiro — e acredita que o tempo lhe dará razão. Miguel Pinto Luz também será candidato à liderança do PSD depois das legislativas, e na semana passada deu uma entrevista ao “DN” e à TSF que serviu como prova de vida. Confessou não saber qual é a agenda de Rio e considerou que o PSD está num “limbo”. Não assumiu a candidatura contra Rio, mas colocou-lhe a fasquia num nível que considera dificil de cumprir: “Ganhar as próximas legislativas.”