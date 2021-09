Como António Costa está a tentar salvar os serviços públicos (a tempo das legislativas?)

Empresas obrigadas a pagar despesas do teletrabalho e a autorizar quem tem filhos até oito anos: as novas propostas dos partidos

Dos transportes aos registos , passando pelas longas listas de espera no SNS, os socialistas vão apostar tudo para travar a contestação e roubar argumentos aos partidos da oposição — da direita e da esquerda. Mas há soluções que vão demorar tempo. Muito.

Transportes: compras e mais compras

Metro, autocarros e barcos a precisarem de mais unidades. A criação dos passes sociais foi a grande bandeira do PS e a ordem é para não defraudar expectativas. Em Lisboa, garante fonte oficial do Governo ao Expresso, a frota do Metro foi recuperada e “passou a estar 100% operacional desde março de 2019”. A entrega de “14 novas composições deverá começar no início de 2022”. Ao Porto, vão chegar 18. Entre renovação da frota e expansão da rede nas duas Áreas Metropolitanas, está previsto um investimento total de 700 milhões. Nos autocarros, o Governo tem em marcha a aquisição de 700 novos veículos — só na STCP foram comprados 68 novos autocarros (15 elétricos e 53 a gás natural). Até ao final do ano, vão chegar mais 42. Na Transtejo, o processo está mais demorado: em fevereiro, foi lançado um concurso que prevê um “investimento total de 90 milhões de euros na aquisição e manutenção de 10 catamarãs movidos a gás natural”, mas só começarão a estar operacionais no início do próximo ano. Na Soflusa, a prioridade foi renovar a frota existente, reforçar as carreiras e contratar novos trabalhadores.

Comboios: contratar, desenrascar

Supressões, locomotivas a cair aos pedaços, já motivaram pedido de desculpas de um ministro. O Governo reconhece que a situação na CP está longe de ser a ideal e, no curto prazo, já pôs um plano em marcha. “Serão reforçadas as necessidades operacionais e de recursos humanos da empresa, tanto no plano das contratações como no das capacidades de manutenção e de recuperação de material circulante”, garante fonte oficial do Executivo. No Parlamento, António Costa concretizou: além dos 123 trabalhadores contratados para reforçar a EMEF — empresa responsável pela reparação e manutenção dos comboios — “estão a ser contratados mais 102 trabalhadores, além de 40 que foram integrados [nos quadros]”.

Serviços: renover filas para cartões

Houve uma enxurrada de notícias sobre os atrasos na emissão e renovação de cartões de cidadão. A ordem é simplificar em toda a linha. Daqui em diante, as pessoas com mais de 25 anos vão poder renovar o cartão de cidadão online e sem nova recolha de dados biométricos. Há ainda um novo serviço de aviso de renovação por SMS e foram criados espaços de atendimento em Lisboa (Picoas-Saldanha, Areeiro e Entrecampos). Para resolver os problemas registados na emissão de passaportes, em particular no Reino Unido e na Venezuela, o Governo responde com o que já fez: “Os recursos humanos nos serviços consulares no Reino Unido foram reforçados em 25%” e “está em curso o arrendamento de instalações” para aumentar a capacidade de resposta; na Venezuela, reforçou a rede de apoio a portugueses e lusodescendentes e deixou de cobrar atos consulares, incluindo passaportes.

Pensões: acelerar pagamentos

Os relatos sobre os atrasos no pagamento de novas pensões deixaram o Ministério de Vieira da Silva em estado de alerta. E criaram tensão na ‘geringonça’. Há casos documentados de pessoas que esperam mais de um ano para receber a reforma. Em resposta ao Expresso, o gabinete do ministro é taxativo: “O atraso no pagamento de novas pensões está ultrapassado, cumprindo-se assim o compromisso de resolução do problema até ao final do primeiro semestre de 2019”. Através do reforço de meios humanos (afetação de 200 novos trabalhadores) e da criação de cinco polos desconcentrados do Centro Nacional de Pensões, o Governo garante que “já foram pagas 77.400 novas pensões, um aumento de cerca 25% face ao período homólogo”. Fonte oficial assegura ainda que “foram tomadas medidas para aumentar o número de pensões provisórias de velhice atribuídas a quem reúne as condições mínimas de acesso (idade legal e pelo menos 15 anos de carreira contributiva)” e recorda que já foi publicado um diploma que permitirá o pagamento provisório pensões de sobrevivência e invalidez, permitindo, assim, antecipar processos de decisão e acorrer rapidamente a situações-limite.

SNS: esperar só um ano

As listas de espera são desesperantes e os serviços não dão resposta. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, foi taxativo: os dados de listas de espera são “desastrosos” e envergonham o país. Marta Temido evita a adjetivação, mas garante ao Expresso: o plano é garantir que, até ao final de 2019, nenhum “utente esteja à espera no SNS há mais de um ano”. A primeira fase já começou: o Ministério da Saúde deu indicações às administrações regionais para redistribuir por todos os hospitais do país os doentes que aguardam por consulta ou cirurgia há mais de um ano. Também em resposta ao Expresso, o Governo garantiu que a política de investimento em infraestruturas, reforço de meios humanos e de valorização remuneratória é para continuar. A título de exemplo: este mês, assegura o gabinete de Marta Temido, foi aberto “mais um concurso para 1264 postos de trabalho de médico especialista, dos quais 398 de médicos de família”.