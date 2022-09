Rangel reeleito para vice da bancada do PPE com participação dos húngaros do Fidesz

Os eurodeputados do polémico Fidesz estão para ficar na bancada parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE) e até participaram na eleição da liderança do grupo de centro direita. O partido do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán está há mais de dois meses suspenso do PPE e não pode participar nas decisões, reuniões e votações internas da família política, mas o castigo não se aplica aos deputados do grupo no Parlamento Europeu.

Esta semana, os recém-eleitos pelo Fidesz participaram na votação que reconduziu o alemão Manfred Weber como líder do maior grupo parlamentar. Em 160 votos, só quatro foram nulos. E na sala estariam pelo menos 12 dos 13 eurodeputados eleitos pelo partido húngaro, que participaram também na eleição dos dez vice-presidentes, incluindo Paulo Rangel que ficou com a décima posição.

O voto foi secreto, mas para o eurodeputado do PSD os húngaros nem sequer deviam ter votado. "Se está suspenso no partido também deveria estar no grupo", diz ao Expresso. Mas uma coisa é limitar a influência dos húngaros dentro do grupo, outra bem diferente é empurrá-los para fora da bancada. "Faz sentido que eles continuem até ser decidido o processo de expulsão", argumenta Paulo Rangel. "Enquanto não for decidido, não há nenhuma razão para eles não estarem lá".

Um comité de avaliação do PPE continua a investigar se o Fidesz respeita ou não o Estado de Direito e os valores do partido, mas sem prazo para uma conclusão à vista.

O casamento entre PPE e o partido húngaro continua muito tenso, mas tem havido mais sinais de reconciliação do que de divórcio. Orbán tem elogiado Matteo Salvini, mas não deu qualquer passo para se aliar formalmente ao líder nacionalista italiano, pelo contrário. Numa entrevista recente ao jornal alemão Die Welt, o chefe de gabinete do primeiro-ministro húngaro afirmou que a decisão de adiar a introdução de polémicos tribunais administrativos sob alçada do Governo "poderia facilitar a decisão do PPE" de manter o Fidesz na família. E que seria bom para as duas partes se os húngaros ficassem. Um argumento de peso numa altura em que o centro-direita negoceia com liberais e socialistas a distribuição de cargos de topo das instituições europeias e em que todos querem ficar com a Presidência da Comissão Europeia.

Enquanto não sai, Viktor Orbán engrossa o número e o peso dos líderes conservadores e democratas-cristãos no Conselho Europeu. O primeiro-ministro húngaro anda de costas voltadas com Manfred Weber desde que este disse que não queria os votos do Fidesz para ser presidente da Comissão Europeia, mas os deputados do seu partido participaram na reeleição do alemão para líder parlamentar. Mesmo sem os 13 lugares do Fidesz, o PPE continua a ter o maior grupo no Parlamento Europeu, mas a delegação húngara é expressiva e faria emagrecer a diferença em relação aos socialistas.

Rangel pensou na vice-presidência do Parlamento

Esta semana, o eurodeputado József Szájer veio tirar dúvidas e afirmar que o Fidesz é "membro de pleno direito" do grupo de centro-direita. No entanto, Szájer, que nos últimos 10 anos foi vice-presidente da bancada ao lado de Rangel, não se candidatou de novo ao cargo. "Não apresentaram candidato porque sabiam que não seria eleito", diz Rangel.

O chefe da delegação do PSD também pensou em não concorrer. "A minha ideia era estar disponível para outra coisa, mas pediram-me (para continuar) e assegurar alguma continuidade porque ia haver uma ampla renovação", diz ao Expresso. Os outros dois cargos que tinha me mente eram uma vice-presidência do Parlamento Europeu ou a presidência de uma comissão parlamentar. O primeiro de maior visibilidade externa e prestígio institucional, o segundo de maior influência na agenda legislativa. Rangel volta a garantir um lugar de influência e acesso a informação dentro do grupo político.