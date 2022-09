Com ou sem crise na direita, Rio e Cristas viajam para o Brasil no 10 de junho

Depois da visita à Guiné-Bissau, no ano passado, para assinalar o 10 de junho, Rui Rio volta a escolher um país de língua portuguesa para comemorar o Dia de Portugal. Desta vez, o líder do PSD vai passar o feriado nacional no Brasil, onde estará com a comunidade portuguesa e terá um encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Da visita fazem parte encontros com militantes do partido no Rio de Janeiro e em S. Paulo.

Em comunicado, o partido avança que o programa das comemorações tem início, no dia 10 de junho, com uma visita ao Real Gabinete Português de Leitura, biblioteca do Rio de Janeiro que tem a mais vasta coleção de autores portugueses fora de Portugal. Segue-se uma palestra organizada pela Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, em homenagem ao presidente do PSD, no Arouca Barra Clube. O jantar do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas acontece depois na Casa da Feira e Terras de Santa Maria, na Tijuca.

A visita de Rui Rio ao Brasil estende-se ainda ao Estado de São Paulo, onde terá um encontro com Fernando Henrique Cardoso, antigo presidente do Brasil entre 1995 e 2003, que terá lugar no dia 13 de junho, no Bairro Higienópolis SP. No mesmo dia e a 14 de junho o líder laranja vai também reunir com militantes do partido do outra lado do Atlântico.

No ano passado, Rui Rio, na sua primeira viagem oficial fora do país enquanto presidente do PSD, escolheu a Guiné Bissau para as comemorações do Dia de Portugal junto da comunidade portuguesa local, uma visita polémica por terem seguido na comitiva três empresários militantes do partido, que o apoiaram nas eleições diretas contra Santana Lopes e que aproveitaram a viagem para explorar oportunidades de negócio. Como noticiou então o Expresso, os empresários de Aveiro e Viseu, Almerindo Silva, Nelson Soares e Fernando Tavares Pereira deslocaram-se a expensas próprias mas a convite do partido.

Para o Brasil já rumou Assunção Cristas, esta quinta-feira, com um recheado programa para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Esta sexta-feira, visita a Prefeitura de Santos, no estado de São Paulo, inaugura o Núcleo do CDS de Santos, além de visitar o Centro Cultural Português. Amanhã, é dia da Festa da Sardinha Portuguesa no Arouca São Paulo Clube, enquanto o almoço de 10 de junho terá lugar no Clube Português de Niterói. A fechar as comemorações, Assunção Cristas e comitiva visitarão o Real Clube de Leitura do Rio de Janeiro.