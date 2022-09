AR: Mais de 90% dos discursos sobre ambiente não falam para as gerações futuras

As alterações climáticas estão, definitivamente, na agenda mediática. Porém, o ambiente nunca foi tema central do discurso político. Aliás, desde o estabelecimento da democracia até aos dias de hoje surgiram muito poucas vezes no discurso político. Um diagnóstico da Fundação Gulbenkian sobre justiça intergeracional - no qual foram analisados os discursos parlamentares entre 1974 e 2017 - conclui que 94% dos discursos parlamentares sobre o ambiente não mencionam de forma explicita as gerações futuras.

"O impacto de fenómenos como as alterações climáticas, o esgotamento dos solos ou a poluição dos mares sobre as gerações vindouras tem ficado por debater", lê-se no projeto "De hoje para amanhã” que incluiu também entrevistas a deputados e ex-deputados e que não se resume apenas ao ambiente. Os próprios políticos inquiridos admitem que este tipo de discurso tem ficado de fora. "89% dos deputados consideram que o papel da justiça intergeracional no discurso político atual é muito reduzido", alerta o estudo. Já 72% dos deputados consideram que se estão a transferir poucos recursos para as gerações futuras.

A dívida pública, outro tema central e estruturante, tem sido também tratada sem falar para as gerações futuras. "94% dos discursos parlamentares sobre a dívida pública não falam sobre gerações vindouras. Tal é surpreendente, uma vez que essas gerações serão chamadas a pagar a dívida no futuro", concluem ainda os autores do trabalho.

Sobre a sustentabilidade da Segurança Social, outro tema analisado, os números voltam a ultrapassar os 90%. Dos discursos parlamentares analisados, 96% também não falam sobre as gerações futuras. "Este resultado é intrigante, uma vez que deixa as preocupações com os futuros beneficiários do sistema de pensões praticamente fora do debate", consideram ainda os autores.

Partindo destes dados, a Fundação Gulbenkian vai apresentar até ao fim do ano estudos para estas áreas que vão permitir, identificar e analisar desequilíbrios distributivos entre as várias gerações.