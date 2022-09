Rei morto, rei posto. Joaquim Couto já tem sucessores indicados na Distrital do PS do Porto e na Concelhia de Santo Tirso

Um dia depois de ter renunciado a todos os cargos políticos que exercia na esfera no aparelho socialista e na autarquia, Joaquim Couto já tem sucessores em todas as frentes. Depois de esta manhã ter tomado posse como presidente Câmara de Santo Tirso o seu vice, o autarca ainda detido foi substituído, esta tarde, na liderança da Mesa da Comissão Política da Distrital do PS do Porto por Pedro Machado, presidente da Câmara Municipal de Lousada.

Para o lugar deixado também vago no PS de Santo Tirso, a escolha recaiu sobre Luís Freitas, ex-vereador socialista da Câmara local, que, em 2012, renunciou ao cargo, no final do mandato de Castro Fernandes, alegando razões de impossibilidade pessoal. As substituições nos órgãos locais foram anunciadas pela Federação Distrital do PS do Porto esta tarde, reafirmando o órgão presidido por Manuel Pizarro o seu compromisso com o Estado de direito e com a total independência das autoridades judiciárias.

Em comunicado, o PS/Porto realça o seu comprometimento com os princípios da separação de poderes e da presunção de inocência, que se aplicam a todos os cidadãos de forma cabal, e considera que o combate à corrupção e a transparência e rigor na utilização dos recursos públicos deve constituir uma prioridade nacional.

“O PS/Porto tem acompanhado com natural preocupação o desenvolvimento do processo em que é acusado o dirigente e autarca socialista Joaquim Couto, considerando positiva a decisão tomada pelo próprio de renunciar à presidência da Câmara Municipal de Santo Tirso e aos cargos partidários que exerce. Essa decisão contribui, no entender do PS/Porto, para a criação de um clima de confiança que deve presidir à relação entre os cidadãos e as instituições públicas e políticas”, refere ainda a Distrital.

Na missiva enviada às redações, o PS/Porto entende que estão reunidas as condições políticas e legais para que a governação da Câmara Municipal de Santo Tirso prossiga, devendo a presidência ser assumida pelo atual vice-presidente, Alberto Costa. O mesmo mecanismo de substituição deverá ser realizado na Comissão Política Concelhia do PS de Santo Tirso, que passará a ter como presidente Luís Freitas, militante socialista com largo percurso político, que foi já vereador e vice-presidente da Câmara do concelho.

Estando agendada para hoje uma reunião da Comissão Política Distrital, será proposta a eleição de um novo presidente da Mesa. Manuel Pizarro, presidente da Distrital, proporá que seja votado o nome de Pedro Machado, atual presidente da Câmara Municipal de Lousada e membro da Comissão Nacional do PS.