Marcelo soma argumentos para a recandidatura

Os assessores de Marcelo Rebelo de Sousa nunca lhe ouviram uma palavra clara sobre se tenciona ou não recandidatar-se a Presidente da República mas, depois da reunião que com ele tiveram em Belém antes das eleições europeias, os que ainda tinham dúvidas deixaram de as ter. A forma como Marcelo antecipa o futuro próximo da política portuguesa exige um Chefe de Estado de centro-direita com canal aberto e pesada legitimidade junto do povo. O facto de ter sido o próprio, já com os resultados das europeias nas mãos, a decidir dizê-lo em voz alta, embora em inglês, foi apenas a confirmação de que Marcelo vai somando argumentário para a sua recandidatura.

As palavras do Presidente na sexta-feira, numa conferência na Fundação Luso Americana que não estava na sua agenda oficial mas para que foram avisadas a Lusa e duas televisões, foram claras como água.

O que disse o Presidente?

Primeiro: que nem precisa de esperar pelos resultados das legislativas para antever que PSD e CDS arriscam uma longa travessia do deserto - "Eu diria que há uma forte possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos".



Segundo: que o PS depois de ter ganho as europeias tenderá a crescer mais - "o PS fortaleceu a sua posição e quem sabe se isso acontecerá de forma ainda mais profunda nas próximas eleições legislativas".



Terceiro: que não é provável (aos olhos do analista Marcelo) os socialistas chegarem à maioria absoluta - o PS passará a ter "diferentes possibilidades" para formar maioria, além do PCP e do BE, "porque outros partidos estão a crescer".



Quarto (e o último é o primeiro): com a esquerda no poder e a direita em crise de longo prazo, o país precisa dum Chefe de Estado de centro direita - "isto explica (...) porque é que o Presidente é importante para equilibrar os poderes".



Nota de rodapé: tudo isto pesará na sua decisão sobre a recandidatura - "só decidirei para o ano, no fundo tem muito que ver com o papel do PR no quadro do equilíbrio de poderes que existe e que existirá nos futuros anos".

Marcelo não disfarçou que se estava a pôr na fotografia. Pelo contrário, lembrou que ele próprio é um Presidente que "veio da direita" e "com um Governo forte de centro-esquerda e uma oposição de direita fraca, cabe ao PR "sentir que é preciso ter um equilíbrio no sistema político".

À saída da conferência (e já a falar português), Marcelo Rebelo de Sousa ainda ensaiou um recuo na mensagem, afirmando que "as legislativas serão apenas em outubro e é prematuro falar da evolução do sistema partidário português e também do papel do Presidente". Mas a mensagem que o PR levava no bolso já tinha passado: crise profunda e duradoura à direita, urgência de um Presidente que ajude a equilibrar o sistema.

tiago petinga/lusa

"O funeral antes da morte"

"Isto é inacreditável. É fazer o funeral antes da morte", ouviu o Expresso a um senador do PSD, inconformado com o facto de o Presidente da República vir anunciar, a quatro meses das legislativas, que PSD e CDS vão ficar pior do que estão, sem deixar sequer grande espaço de manobra aos que já se perfilam para a sucessão de Rui Rio. Ao antecipar uma crise à direita "nos próximos anos", Marcelo Rebelo de Sousa não mostra ter grande esperança no que seguirá à eventual saída de cena do atual líder do PSD caso o partido sofra uma pesada derrota em outubro. E o mesmo vale para o CDS.

Rui Rio preferiu chutar para canto: "Não concordo com o senhor Presidente da República, cuja visão acho otimista e superficial. A crise não está só à direita, a crise está no regime como um todo. Neste momento está a esquerda no poder e portanto disfarça à esquerda, mas o problema é transversal". A visão de Marcelo é outra: Portugal ainda consegue estancar crises de regime; ele próprio está cá para ajudar; a direita é que fracassou na liderança da oposição deixando um vazio que terá que ser o PR a "equilibrar", para não dizer preencher.

O que é que isto significa sobre a forma como o Presidente encara um segundo mandato caso venha a recandidatar-se é algo que levará alguma esquerda a parar para pensar. Num primeiro momento, o 'tiro' de Marcelo sobre a direita beneficia o Governo - o ministro das Finanças, Mário Centeno, já veio, aliás, rejeitar a ideia de Rui Rio de que existe em Portugal uma crise de regime porque ao Governo interessará, isso sim, passar a ideia de que a crise é à direita. Mas a ajuda que Marcelo parece estar a dar à esquerda tem um 'post scriptum'. É que se o PR encara a sua intervenção futura como uma espécie de substituto da direita que falha, isso pode prenunciar um Presidente/oposição. E se há no PS quem admita apoiar uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa (Ferro Rodrigues já o disse e António Costa já o pensou), a perspetiva dum Marcelo contra-poder pode levantar dúvidas à ala esquerda da família socialista.

Certo é que o desânimo do Presidente com o estado da direita não é de hoje. Marcelo começou por achar um erro Rui Rio aproximar-se mais de António Costa (com quem firmou acordos mal chegou a líder do PSD) do que de Assunção Cristas. Não percebeu como foi possível a direita não explorar mais as falhas durante o roubo a Tancos ou as tragédias do verão de 2017 deixando-o a ele, Marcelo, na liderança da oposição ao Governo. Achou frouxa a estratégia da direita na contestação às cativações e suas consequências nos serviços públicos. Achou um erro Santana Lopes deixar o PSD para formar o Aliança, chegando a tentar demovê-lo. Foi puxando nos bastidores por Carlos Moedas como hipótese com futuro no seu partido de sempre. E manteve-se atento a Pedro Passos Coelho, cujo regresso foi admitindo em privado ter pernas para andar. Mas, na sua última análise, Marcelo Rebelo de Sousa foi claro e pessimista: a reorganização da direita não é para já e nos tempos mais próximos o quadro é negro.

Luís Marques Mendes, conselheiro de Estado e um dos mais próximos confidentes de Marcelo, aproveitou este domingo o comentário na SIC para dourar a mensagem do Presidente da República, que resumiu numa frase: "O país gosta deste Bloco Central informal". Mendes referia-se à dupla Marcelo/António Costa, dando de barato que é com ela que os portugueses vão continuar a conviver e admitindo mesmo que não está afastada a possibilidade de Costa conseguir uma maioria absoluta em outubro.

Marcelo Rebelo de Sousa, sabe o Expresso, acha improvável que o PS lá chegue e as suas palavras na FLAD foram nesse sentido, quando falou da diversidade de opções que um futuro Governo socialista passará a ter no Parlamento com a provável presença de novos deputados de novos partidos. No dia a seguir às europeias, Marcelo já tinha puxado pelas novidades do nosso xadrez partidário quando, numa conferência na Universidade Nova, se congratulou por "dois terços dos portugueses serem pró-europeus". Perguntado sobre a quem se estava a referir, o Presidente explicou que falava de partidos como "o PS, o PSD, o CDS, o Aliança e o Iniciativa Liberal, pelo menos". Ou seja, ignorou o PCP e o BE e valorizou dois novos partidos de direita, um deles o de Santana Lopes, que não conseguiu eleger ninguém nas europeias mas vai às legislativas.

josé caria

O populismo bom

No mesmo dia em que "matou" a direita ao fim da tarde, Marcelo tinha ressuscitado o 'populismo bom' logo pela manhã, no discurso que fez na Conferência Anual do JN e onde puxou pelos galões da sua receita na relação com osportugueses. O Presidente explicou as diferenças entre o populismo que põe em xeque as democracias e aquilo que alguns "confundem" com populismo mas que é "proximidade dos cidadãos" , ou seja, o que ele próprio anda a fazer há quase quatro anos.

Travar extremismos anti-democráticos passa, na opinião de Marcelo, por prevenir causas. A começar pela "pobreza, desigualdades sociais, distanciamentos, sobrancerias, deslumbramentos, clientelismos, e autocontemplações". O tema da conferência era Portugal ao Espelho e Marcelo foi impositivo nos temas que mostrou querer ver nas agendas partidárias em vésperas de eleições e nos comportamentos políticos que mostrou estar empenhado em combater.

Horas depois, na sua segunda conferência do dia, diria o resto: que com a direita em crise, o país precisa dele.

A "proximidade" que o Presidente exercita há mais de três anos dá-lhe a legitimidade (mais do que) necessária para ter um papel cada vez mais central na cena política. Sem poder ser oposição, como o próprio também disse na FLAD. Mas preenchendo os vazios deixados, neste caso, por quem era suposto liderar a oposição e impôr uma alternativa.

Se a direita não gostou do que ouviu e a esquerda vai ter que pensar, Marcelo Rebelo de Sousa talvez consiga o efeito pretendido: consolidar a sua margem de liberdade para além dos partidos e reafirmar-se junto dos cidadãos como o verdadeiro fator de equilíbrio da vida política nacional.

Daqui até outubro, Marcelo vai ter uma agenda politicamente mais recatada. Mas o recado está dado.